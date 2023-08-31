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Директор Сосьедада: У русских футболистов особенный талант
Спортивный директор клуба играл вместе с российскими игроками в прошлом
Фото: twitter.com/RealSociedad
Спортивный директор "Реал Сосьедад" Роберто Олабе дал комментарий российскому журналисту, в котором ответил на вопросы о мотивации клуба при трансфере Арсена Захаряна. В клубе следили за местным чемпионатом.
– Откуда любовь к Захаряну? Вы сильно хотели этого трансфера.
– Во-первых, мы знаем, какими могут быть футболисты из России. Я играл вместе с Валерием Карпиным, я его еще и тренировал, как и Дмитрия Хохлова.
Мы понимаем, что у российских футболистов особенный талант. Поэтому мы следили за чемпионатом России и особенное внимание мы уделяли молодым футболистам. Этим занимался Эрик (Эрик Брето, – прим. ред.).
У нас вообще не было сомнений, что Арсен – выдающийся атакующий центральный полузащитник. Мы за ним очень долго следили, уже давно поняли, что он особенный.
И давно поняли, что приобрести его будет непросто, потому что это экстраординарный игрок. Как только у нас появилась возможность, мы сразу сделали все, чтобы он перешел к нам. Что и случилось, – ответил Роберто Олабе.
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