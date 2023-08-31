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Яремчук перейдет в Валенсию. Нападающий отправится в годичную аренду
Самый дорогой трансфер бельгийцев отправляется в аренду
Getty Images/Global Images Ukraine
Роман Яремчук отправится в аренду в "Валенсию". Самый дорогой трансфер в истории "Брюгге" будет год пробовать свои силы в Ла Лиге.
Напомним, что Роман прошлым летом за рекордные для "Брюгге" 17 миллионов евро покинул "Бенфику". За это время украинец провел 32 матча за бельгийский клуб, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи.
Нападающий оценивается в 5 миллионов евро.
"Валенсия" в прошлом сезоне финишировала на 16-м месте, избежав вылета.
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Источник:hln.be
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Комментарии (3)
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Romerik (YNWA)
31.08.2023 в 23:33
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Грязный Гаррик (C)
31.08.2023 в 23:33
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
31.08.2023 в 23:29
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