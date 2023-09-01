  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона арендует с правом выкупа защитника Лос-Анджелеса
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона арендует с правом выкупа защитника Лос-Анджелеса

Испания
(1 голосов)

Блауграна будет иметь право выкупа сенегальца за 7 млн долларов

Барселона арендует с правом выкупа защитника Лос-Анджелеса

gettyimages

UA-Футбол
Новина українською

Как сообщает The Athletic, "Барселона" договорились с "Лос-Анджелесом" об аренде центрального защитника Мамаду Фалля. "Блауграна" будет иметь право выкупа сенегальца за 7 млн долларов с учетом бонусов.

Подписать 20-летнего футболиста также пытался "Вильярреал". В прошлом сезоне Фалль провел в аренде за вторую команду "Вильярреала" в Сегунде, в активе сенегальца 25 поединков за испанскую команду.

По теме
yellow-arrow
Челси подписал таланта Ман Сити, Фати летит в Англию. Онлайн последнего дня трансферного окна
yellow-arrow
Защитник Барселоны прошел медосмотр перед арендой в Астон Виллу
yellow-arrow
Аль-Шабаб договорился с Атлетико Мадрид о трансфере Карраско
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
theathletic

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде