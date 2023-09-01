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Барселона арендует с правом выкупа защитника Лос-Анджелеса
Блауграна будет иметь право выкупа сенегальца за 7 млн долларов
gettyimages
Как сообщает The Athletic, "Барселона" договорились с "Лос-Анджелесом" об аренде центрального защитника Мамаду Фалля. "Блауграна" будет иметь право выкупа сенегальца за 7 млн долларов с учетом бонусов.
Подписать 20-летнего футболиста также пытался "Вильярреал". В прошлом сезоне Фалль провел в аренде за вторую команду "Вильярреала" в Сегунде, в активе сенегальца 25 поединков за испанскую команду.
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Источник:theathletic
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