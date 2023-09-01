Защитник Барселоны прошел медосмотр перед арендой в Астон Виллу

Клеман Лангле завершает переход в "Астон Виллу". По данным Mundo Deportivo, защитник прошел медицинский осмотр и 1 сентября перейдет в клуб АПЛ на правах аренды без опции выкупа. "Астон Вилла" будет выплачивать французу большую часть зарплаты.

Лангле провел прошлый сезон в "Тоттенхэме" и отдал 2 голевых паса за 26 игр в чемпионате. 28-летний защитник выступает за "Барселону" с 2018 года, провел за клуб 160 матчей.