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Защитник Барселоны прошел медосмотр перед арендой в Астон Виллу

Испания
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Клеман Лангле переходит в Астон Виллу

Защитник Барселоны прошел медосмотр перед арендой в Астон Виллу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Клеман Лангле завершает переход в "Астон Виллу". По данным Mundo Deportivo, защитник прошел медицинский осмотр и 1 сентября перейдет в клуб АПЛ на правах аренды без опции выкупа. "Астон Вилла" будет выплачивать французу большую часть зарплаты.

Лангле провел прошлый сезон в "Тоттенхэме" и отдал 2 голевых паса за 26 игр в чемпионате. 28-летний защитник выступает за "Барселону" с 2018 года, провел за клуб 160 матчей.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Барселона Клеман Лангле
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Источник:
mundodeportivo

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