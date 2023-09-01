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16-летний вингер Барселоны получил вызов в основную сборную Испании

Испания
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Ямаль может стать самым молодым игроком, выходившим на поле в составе сборной Испании

16-летний вингер Барселоны получил вызов в основную сборную Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
Новина українською

16-летний вингер "Барселоны" получил первый вызов в основную сборную Испании. Испанцы пытаются заиграть Ямаля за сборную опасаясь, что из-за марокканских корней его могут перехватить.

Ямаль может стать самым молодым игроком, выходившим на поле в составе сборной Испании, сейчас рекорд принадлежит другому игроку "Барселоны" – Гави, дебютировавшему за сборную в возрасте 17 лет и 2 месяцев.

Также Ямалю принадлежит еще один рекорд, он в возрасте 16 лет и 45 дней стал самым молодым игроком в истории Ла Лиги в XXI веке, отличившимся ассистом. Это произошло в матче 3-го тура "Барселона" – "Вильярреал" 4:3.

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В статье: Испания Барселона Ламин Ямал
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