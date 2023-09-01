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Жирона подписала конкурента для Цыганкова. Португеш может играть на позиции правого вингера
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Фото: https://twitter.com/GironaFC
"Жирона" подписала вингера "Хетафе" Кристиана Португеша. Игрок, выступающий на позиции Виктора Цыганкова, подписал контракт на 4 года.
Португеш играет справа в атаке и является конкурентом Виктору Цыганкову. В прошлом сезоне Кристиан провел 37 матчей и отдал всего 4 результативных передач.
Португеша оцениваеют в 3,5 миллиона евро.
???? ???????????????????????????????????? @portu! ❤️????— Girona FC (@GironaFC) September 1, 2023
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Источник:gironafc.cat
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