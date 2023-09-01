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Жирона подписала конкурента для Цыганкова. Португеш может играть на позиции правого вингера

Испания
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Жирона подписала конкурента для Цыганкова. Португеш может играть на позиции правого вингера

Фото: https://twitter.com/GironaFC

Новина українською

"Жирона" подписала вингера "Хетафе" Кристиана Португеша. Игрок, выступающий на позиции Виктора Цыганкова, подписал контракт на 4 года.

Португеш играет справа в атаке и является конкурентом Виктору Цыганкову. В прошлом сезоне Кристиан провел 37 матчей и отдал всего 4 результативных передач.

Португеша оцениваеют в 3,5 миллиона евро.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
gironafc.cat

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