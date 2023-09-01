  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал Мадрид - Хетафе. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Мадрид - Хетафе. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания
(1 голосов)

"Реал Мадрид" - "Хетафе": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.09.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол

Реал Мадрид - Хетафе. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Victor Carretero/Real Madrid

Новина українською

Выиграв все три стартовых матча "Реал" наконец возвращается на родной "Сантьяго Бернабеу", чтобы принять ультразакрытый "Хетафе".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Синие в трех стартовых турах забили всего один гол, но при этом их "автобус" сумел остановить "Барселону" (0:0). Вне сомнений, против "Реала" "Хетафе" сыграет в том же ключе - на отбой и предельно жестко.

У Мадрида в огне Джуд Беллингем, но на сей раз ему не поможет Винисиус - у него травма.

Справится ли англичанин без бразильского дриблера - увидим в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 17:15 по Киеву.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Смотрите матч Примеры Реал Мадрид - Хетафе
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Яремчук в заявке Валенсии на матч с Алавесом
yellow-arrow
ПСЖ платит 90 млн за Муани, Феликс и Канселу в Барселоне. Онлайн последнего дня трансферного окна
yellow-arrow
Вильярреал подписал 18-летнего украинского форварда
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Хетафе смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде