Реал Мадрид - Хетафе. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Выиграв все три стартовых матча "Реал" наконец возвращается на родной "Сантьяго Бернабеу", чтобы принять ультразакрытый "Хетафе".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Синие в трех стартовых турах забили всего один гол, но при этом их "автобус" сумел остановить "Барселону" (0:0). Вне сомнений, против "Реала" "Хетафе" сыграет в том же ключе - на отбой и предельно жестко.

У Мадрида в огне Джуд Беллингем, но на сей раз ему не поможет Винисиус - у него травма.

Справится ли англичанин без бразильского дриблера - увидим в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 17:15 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Смотрите матч Примеры Реал Мадрид - Хетафе Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>