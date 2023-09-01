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Реал Мадрид - Хетафе. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Реал Мадрид" - "Хетафе": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.09.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Victor Carretero/Real Madrid
Выиграв все три стартовых матча "Реал" наконец возвращается на родной "Сантьяго Бернабеу", чтобы принять ультразакрытый "Хетафе".
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Синие в трех стартовых турах забили всего один гол, но при этом их "автобус" сумел остановить "Барселону" (0:0). Вне сомнений, против "Реала" "Хетафе" сыграет в том же ключе - на отбой и предельно жестко.
У Мадрида в огне Джуд Беллингем, но на сей раз ему не поможет Винисиус - у него травма.
Справится ли англичанин без бразильского дриблера - увидим в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 17:15 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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