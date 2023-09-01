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Яремчук в заявке Валенсии на матч с Алавесом
Хорошее начало
Фото: https://twitter.com/valenciacf
"Валенсия" опубликовала заявку на матч 4-го тура Ла Лиги с "Алавесом". Роман Яремчук поедет на матч чемпионата Испании 2-го сентября.
Напомним, что "Валенсия" арендовала Яремчука на сезон. Роман – самый дорогой трансфер в истории "Брюгге", но он так и не смог проявить своих лучших качеств в чемпионате Бельгии.
В прошлом сезоне Яремчук провел за "Брюгге" 32 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи.
???? Convocatoria para el #AlavésValencia #ADNVCF ???? pic.twitter.com/m3cwlczsYs— Valencia CF (@valenciacf) September 1, 2023
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