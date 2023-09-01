  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Яремчук в заявке Валенсии на матч с Алавесом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Яремчук в заявке Валенсии на матч с Алавесом

Испания
(1 голосов)

Хорошее начало

Яремчук в заявке Валенсии на матч с Алавесом

Фото: https://twitter.com/valenciacf

Новина українською

"Валенсия" опубликовала заявку на матч 4-го тура Ла Лиги с "Алавесом". Роман Яремчук поедет на матч чемпионата Испании 2-го сентября.

Напомним, что "Валенсия" арендовала Яремчука на сезон. Роман – самый дорогой трансфер в истории "Брюгге", но он так и не смог проявить своих лучших качеств в чемпионате Бельгии.

В прошлом сезоне Яремчук провел за "Брюгге" 32 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи.

По теме
yellow-arrow
ПСЖ платит 90 млн за Муани, Феликс и Канселу в Барселоне. Онлайн последнего дня трансферного окна
yellow-arrow
Вильярреал подписал 18-летнего украинского форварда
yellow-arrow
Реал Мадрид - Хетафе. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валенсия (Испания) Роман Яремчук Алавес (Витория-Гастейс)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде