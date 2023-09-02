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Реал - Хетафе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания
(1 голосов)

Реал - Хетафе: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 02.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Реал - Хетафе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

UA-Футбол
Новина українською

"Реал" пока единолично удерживает лидерство в Ла Лиге, но не может позволить себе осечку, поскольку конкуренты дышат в спину. Любая ошибка может изменить ситуацию. "Хетафе" – грубая, оттого и опасная команда.

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Матч между ними состоится в субботу, второго сентября, в 17.15. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO.

Примера. 4-й тур
2 сентября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 17:15 "Хетафе"
Арбитр: Марио Мелеро Лопес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Реал - Хетафе
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