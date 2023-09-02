Реал - Хетафе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Реал" пока единолично удерживает лидерство в Ла Лиге, но не может позволить себе осечку, поскольку конкуренты дышат в спину. Любая ошибка может изменить ситуацию. "Хетафе" – грубая, оттого и опасная команда.

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Матч между ними состоится в субботу, второго сентября, в 17.15. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO.

Примера. 4-й тур

2 сентября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 17:15 "Хетафе"

Арбитр: Марио Мелеро Лопес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1