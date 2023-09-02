Шанс для Яремчука? Алавес - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

На одну испанскую команду, за которой есть смысл болеть любителям футбола из Украины, стало больше. Роман Яремчук перешел в "Валенсию" и уже имеет шанс сыграть в рамках четвертого тура. Он попал в заявку на матч с "Алавесом"

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Матч "Алавес" – "Валенсия" состоится в субботу, второго сентября, в 19.30. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно в этой новости.

Примера. 4-й тур

"Алавес" 19:30 "Валенсия"

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