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Шанс для Яремчука? Алавес - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Алавес - Валенсия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 02.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
На одну испанскую команду, за которой есть смысл болеть любителям футбола из Украины, стало больше. Роман Яремчук перешел в "Валенсию" и уже имеет шанс сыграть в рамках четвертого тура. Он попал в заявку на матч с "Алавесом"
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Матч "Алавес" – "Валенсия" состоится в субботу, второго сентября, в 19.30. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно в этой новости.
Примера. 4-й тур
"Алавес" 19:30 "Валенсия"
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