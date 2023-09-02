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Яремчук в Валенсии: замена Кавани, карт-бланш на полгода и Ларин как пример
Все, что вы не знали о трансфере украинца на "Месталью"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Nico Vereecken / Photo News
Как прошел трансфер?
Кризисный игрок для кризисного клуба.
Роман Яремчук провалился в "Брюгге", забив лишь 2 гола и отсидев в запасе 16 матчей прошлого чемпионата.
В августе украинец взорвался 4 голами в квалификации Лиги конференций, но кто был соперником? Все равно что чемпионат района. В то же время на важные матчи в старте выходил бразилец Игор Тиаго, и поскольку "Брюгге" Ронни Дейлы играет с одним форвардом, Роману светил разве что дополнительный сезон на скамейке.
В то же время "Валенсия" все лето искала таргетмэна. Тренер Рубен Бараха прямо говорил, что ему нужно "парень за 190 см, который мог замыкать кроссы и бороться в штрафной".
В прошлом году эту функцию выполнял преимущественно Эдинсон Кавани, но травмы не оставили на Матадоре живого места, и ничего не вышло.
Летом приоритетом "Летучих мышей" долго был Рафа Мир, но за него "Севилья" хотела 4 млн, которых у "Валенсии" нет. В клубе давно действует правило, что он тратит на новичков те деньги, которые зарабатывает на трансферах сам. И поскольку неудачника Маркоса Андре вышло продать в "Вальядолид" всего за 2 млн, то это все, что имела "Валенсия" на нового форварда.
Super Deporte сомневалась, что за такие деньги можно хоть кого-то подписать, поэтому когда на горизонте появился вариант с Яремчуком, "Летучие мыши" дважды не думали. Еще бы – игрок сборной!
Издание писало, что аренда из "Брюгге" без права выкупа обошлась "Валенсии" в 1 млн евро. Также Яремчук согласился "существенно" урезать зарплату, которая в Бельгии достигала 2 млн в год.
Тренер "Брюгге" Ронни Дэйла якобы не хотел трансфера, но что он мог пообещать? Гарантированные 5-10 минут в неделю? Яремчук не Лунин, и еще хочет поиграть.
Что такое нынешняя "Валенсия"?
Запомните, потому что это очень важно.
Яремчук переходит не в "Валенсию" Клаудио Лопеса и Гаиски Мендьеты. Не в "Валенсию" Пабло Аймара и Роберто Айалы. Не в команду Давида Вильи, Давида Сильвы и Хуана Маты.
Его "Валенсия" - очень кризисный клуб, вынужденный продавать, чтобы жить, и в основном полагающийся на воспитанников собственной академии, поэтому даже ТОП-10 для него огромное достижение.
Возглавляет "Валенсию" Рубен Бараха – местная легенда, чье тренерское дарование до сих пор под вопросом, однако за него весь город готов идти на матч, как на войну, и пока это работает. Вспомните, как "Месталья" в критический момент минувшего чемпионата встретила Винисиуса – такое здесь теперь не редкость. Стадион ревет, гонит своих вперед, и ребята бегут, компенсируя нехватку класса безумным желанием и настойчивостью.
На старте текущего чемпионата эта нехитрая тактика принесла "Летучим мышам" две победы в трех стартовых турах; в том числе была бита "Севилья" (2:1).
"Валенсия" у Барахи играет по схеме 4-4-2. Ставка делается на фланговую игру – проходы, подачи, прострелы.
Еще "Летучие мыши" регулярно устраивают недолгие, но очень интенсивные навалы на чужие ворота – как правило, в начале обоих таймов и на последних минутах.
Лидер команды – левый бек Хосе Гайя, который уже много лет вызывается в сборную Испании. Главные активы на продажу – центрхав Андре Алмейда и вратарь Георгий Мамардашвили.
Среди молодых воспитанников выделяются вингер Диего Лопес и опорный хавбек Хави Герра. Оба уже основные и очень быстро прибавляют.
???? El #Valencia no ganaba las 2 primeras jornadas ligueras desde la temporada 2011-12:— Esteban Gómez (@mirondo9) August 18, 2023
???? 4-3 vs #RacingdeSantander.
???? 1-0 vs #Atlético.
???? #LaLigaEASports 2023-24:
???? 1-2 vs #Sevilla.
???? 1-0 vs #UDLasPalmas. pic.twitter.com/FlqMdCJXLr
Авторитет Барахи в команде высок настолько, что за плохое отношение он усадил в запас участника ЧМ-2022 Уго Гильямона, а тот молчит, как рыба, хотя уже полгода не играет.
Главная проблема "Валенсии" – короткая скамейка запасных. Так, на старте этого сезона в команде был один здоровый форвард – это Уго Дуро. В то же время опорника вынужденно играл высокий стоппер Муктар Диахаби. Еще одна вечная головная боль Рубена Барахи – центр защиты, где Ченк Озкачар и Габриэл Паулиста обязательно теряют концентрацию 2-3 раза за матч. Мамардашвили не всегда может за ними подчистить.
Ну, и еще один нюанс – эта "Валенсия" очень молода. В свои 27 лет Роман Яремчук будет третьим самым возрастным игроком в команде после Паулисты (32) и Гайя (28).
Youngest Average Age Squads— António Mango (@AntonioMango4) August 23, 2023
????????Valencia - 24.4
????????Kayserispor - 23.7
????????Stuttgart - 23.5
????????Famalicão - 23.1
????????????????????????????Chelsea - 23.1
????????Lecce - 23.1
????????Sint-Truidense VV - 22.9
????????Toulouse - 22.8
????????Basel - 22.7
????????Volendam - 22.1
????????Nordsjaelland - 22.0
????????RB Salzburg - 21.4
Youth Trust???? pic.twitter.com/2KXwq7cz53
Зачем "Валенсии" Яремчук?
Для схемы 4-4-2 нужен большой и маленький форварды, а у "Валенсии" был только маленький.
Уго Дуро – это о нем речь. У этого парня 177 см роста и очень приличная скорость, которая полезна на пространстве и в контратаках. Но на Дуро также нужно делать скидки.
Теоретически их мог выполнять местный воспитанник Альберто Мари, но он выбыл по меньшей мере до декабря из-за операции на паху.
И что делать? От безысходности Бараха даже опорника Хави Герру в атаку переводил, дабы тот хоть как-то помогал за счет своей фактуры.
Трансфер Яремчука призван прекратить эти эксперименты и дать "Валенсии" долгожданную квалифицированную мощь впереди. Выигранная борьба в штрафной, скидки под удар, заработанные корпусом стандарты и, конечно, голы - вот что он должен принести.
Легко ли будет? Нет, совсем нет. В прошлом сезоне Эдинсон Кавани в этой роли забил всего 5 голов в Ла Лиге и бесславно отбыл в "Бока Хуниорс". Матадору не хватило темпа, интенсивности; он проигрывал слишком много борьбы и не стал частью раздевалки.
Яремчук должен все это учесть и не повторить. И еще он должен помнить об Альберто Мари. Его будущий конкурент не звезда, но он родился рядом в Аликанте, уже забивал в Ла Лиге и наколотил 11 голов за дубль в прошлом сезоне. Если не делать разницу, то по умолчанию будет играть именно Мари, потому что он свой.
Чего ждать от Романа дальше?
Везучий парень этот Яремчук. После провала в "Бенфике" на него сенсационно вышел "Брюгге"; после неудачи в Брюгге судьба подкинула ему "Валенсию".
Другое дело, что у всякого везения есть лимит, и если еще на "Месталье" облажаться, то дальше убедить европейцев в своей профпригодности будет невозможно.
Сам Роман говорит, что в этом сезоне "собирается выложиться по полной", и это немного смущает, ведь получается, что в предыдущих сезонах он этого не делал. А почему не делал? Футбол разонравился? А сейчас снова начал?
Для Яремчука существует только один ответ, который может всех успокоить – это добиться успеха в "Валенсии".
Llegó a #Valencia el nuevo delantero Yaremchuk ⚽ pic.twitter.com/HDLXDrnPMP— @valencia_arg ???????????????????????? (@arg_valencia) September 1, 2023
Ну, а есть право выкупа или нет - неважно. У Романа есть отличный пример перед глазами – это его экс-партнер по "Брюгге" Кайл Ларин. Полгода назад канадец ушел в аренду в "Вальядолид", забил там 8 голов, и хотя его команда вылетела, заслужил интерес "Мальорки". Дальше был трансфер за 7,5 млн - и сейчас Ларин основной в середняке Ла Лиги.
Вот как надо, ведь если нет, то привет, УПЛ.
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