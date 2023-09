Яремчук в Валенсии: замена Кавани, карт-бланш на полгода и Ларин как пример

Кризисный игрок для кризисного клуба.

Роман Яремчук провалился в "Брюгге", забив лишь 2 гола и отсидев в запасе 16 матчей прошлого чемпионата.

В августе украинец взорвался 4 голами в квалификации Лиги конференций, но кто был соперником? Все равно что чемпионат района. В то же время на важные матчи в старте выходил бразилец Игор Тиаго, и поскольку "Брюгге" Ронни Дейлы играет с одним форвардом, Роману светил разве что дополнительный сезон на скамейке.

В то же время "Валенсия" все лето искала таргетмэна. Тренер Рубен Бараха прямо говорил, что ему нужно "парень за 190 см, который мог замыкать кроссы и бороться в штрафной".

В прошлом году эту функцию выполнял преимущественно Эдинсон Кавани, но травмы не оставили на Матадоре живого места, и ничего не вышло.

Летом приоритетом "Летучих мышей" долго был Рафа Мир, но за него "Севилья" хотела 4 млн, которых у "Валенсии" нет. В клубе давно действует правило, что он тратит на новичков те деньги, которые зарабатывает на трансферах сам. И поскольку неудачника Маркоса Андре вышло продать в "Вальядолид" всего за 2 млн, то это все, что имела "Валенсия" на нового форварда.

Super Deporte сомневалась, что за такие деньги можно хоть кого-то подписать, поэтому когда на горизонте появился вариант с Яремчуком, "Летучие мыши" дважды не думали. Еще бы – игрок сборной!

Издание писало, что аренда из "Брюгге" без права выкупа обошлась "Валенсии" в 1 млн евро. Также Яремчук согласился "существенно" урезать зарплату, которая в Бельгии достигала 2 млн в год.

Тренер "Брюгге" Ронни Дэйла якобы не хотел трансфера, но что он мог пообещать? Гарантированные 5-10 минут в неделю? Яремчук не Лунин, и еще хочет поиграть.

Запомните, потому что это очень важно.

Яремчук переходит не в "Валенсию" Клаудио Лопеса и Гаиски Мендьеты. Не в "Валенсию" Пабло Аймара и Роберто Айалы. Не в команду Давида Вильи, Давида Сильвы и Хуана Маты.

Его "Валенсия" - очень кризисный клуб, вынужденный продавать, чтобы жить, и в основном полагающийся на воспитанников собственной академии, поэтому даже ТОП-10 для него огромное достижение.

Возглавляет "Валенсию" Рубен Бараха – местная легенда, чье тренерское дарование до сих пор под вопросом, однако за него весь город готов идти на матч, как на войну, и пока это работает. Вспомните, как "Месталья" в критический момент минувшего чемпионата встретила Винисиуса – такое здесь теперь не редкость. Стадион ревет, гонит своих вперед, и ребята бегут, компенсируя нехватку класса безумным желанием и настойчивостью.

На старте текущего чемпионата эта нехитрая тактика принесла "Летучим мышам" две победы в трех стартовых турах; в том числе была бита "Севилья" (2:1).

"Валенсия" у Барахи играет по схеме 4-4-2. Ставка делается на фланговую игру – проходы, подачи, прострелы.

Еще "Летучие мыши" регулярно устраивают недолгие, но очень интенсивные навалы на чужие ворота – как правило, в начале обоих таймов и на последних минутах.

Лидер команды – левый бек Хосе Гайя, который уже много лет вызывается в сборную Испании. Главные активы на продажу – центрхав Андре Алмейда и вратарь Георгий Мамардашвили.

Среди молодых воспитанников выделяются вингер Диего Лопес и опорный хавбек Хави Герра. Оба уже основные и очень быстро прибавляют.

