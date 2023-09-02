Яремчук в Валенсии: замена Кавани, карт-бланш на полгода и Ларин как пример

Как прошел трансфер?

Кризисный игрок для кризисного клуба.

Роман Яремчук провалился в "Брюгге", забив лишь 2 гола и отсидев в запасе 16 матчей прошлого чемпионата.

В августе украинец взорвался 4 голами в квалификации Лиги конференций, но кто был соперником? Все равно что чемпионат района. В то же время на важные матчи в старте выходил бразилец Игор Тиаго, и поскольку "Брюгге" Ронни Дейлы играет с одним форвардом, Роману светил разве что дополнительный сезон на скамейке.

В то же время "Валенсия" все лето искала таргетмэна. Тренер Рубен Бараха прямо говорил, что ему нужно "парень за 190 см, который мог замыкать кроссы и бороться в штрафной".

В прошлом году эту функцию выполнял преимущественно Эдинсон Кавани, но травмы не оставили на Матадоре живого места, и ничего не вышло.

Летом приоритетом "Летучих мышей" долго был Рафа Мир, но за него "Севилья" хотела 4 млн, которых у "Валенсии" нет. В клубе давно действует правило, что он тратит на новичков те деньги, которые зарабатывает на трансферах сам. И поскольку неудачника Маркоса Андре вышло продать в "Вальядолид" всего за 2 млн, то это все, что имела "Валенсия" на нового форварда.

Super Deporte сомневалась, что за такие деньги можно хоть кого-то подписать, поэтому когда на горизонте появился вариант с Яремчуком, "Летучие мыши" дважды не думали. Еще бы – игрок сборной!

Издание писало, что аренда из "Брюгге" без права выкупа обошлась "Валенсии" в 1 млн евро. Также Яремчук согласился "существенно" урезать зарплату, которая в Бельгии достигала 2 млн в год.

Тренер "Брюгге" Ронни Дэйла якобы не хотел трансфера, но что он мог пообещать? Гарантированные 5-10 минут в неделю? Яремчук не Лунин, и еще хочет поиграть.

Что такое нынешняя "Валенсия"?

Запомните, потому что это очень важно.

Яремчук переходит не в "Валенсию" Клаудио Лопеса и Гаиски Мендьеты. Не в "Валенсию" Пабло Аймара и Роберто Айалы. Не в команду Давида Вильи, Давида Сильвы и Хуана Маты.

Его "Валенсия" - очень кризисный клуб, вынужденный продавать, чтобы жить, и в основном полагающийся на воспитанников собственной академии, поэтому даже ТОП-10 для него огромное достижение.

Возглавляет "Валенсию" Рубен Бараха – местная легенда, чье тренерское дарование до сих пор под вопросом, однако за него весь город готов идти на матч, как на войну, и пока это работает. Вспомните, как "Месталья" в критический момент минувшего чемпионата встретила Винисиуса – такое здесь теперь не редкость. Стадион ревет, гонит своих вперед, и ребята бегут, компенсируя нехватку класса безумным желанием и настойчивостью.

На старте текущего чемпионата эта нехитрая тактика принесла "Летучим мышам" две победы в трех стартовых турах; в том числе была бита "Севилья" (2:1).

"Валенсия" у Барахи играет по схеме 4-4-2. Ставка делается на фланговую игру – проходы, подачи, прострелы.

Еще "Летучие мыши" регулярно устраивают недолгие, но очень интенсивные навалы на чужие ворота – как правило, в начале обоих таймов и на последних минутах.

Лидер команды – левый бек Хосе Гайя, который уже много лет вызывается в сборную Испании. Главные активы на продажу – центрхав Андре Алмейда и вратарь Георгий Мамардашвили.

Среди молодых воспитанников выделяются вингер Диего Лопес и опорный хавбек Хави Герра. Оба уже основные и очень быстро прибавляют.

Авторитет Барахи в команде высок настолько, что за плохое отношение он усадил в запас участника ЧМ-2022 Уго Гильямона, а тот молчит, как рыба, хотя уже полгода не играет.

Главная проблема "Валенсии" – короткая скамейка запасных. Так, на старте этого сезона в команде был один здоровый форвард – это Уго Дуро. В то же время опорника вынужденно играл высокий стоппер Муктар Диахаби. Еще одна вечная головная боль Рубена Барахи – центр защиты, где Ченк Озкачар и Габриэл Паулиста обязательно теряют концентрацию 2-3 раза за матч. Мамардашвили не всегда может за ними подчистить.

Ну, и еще один нюанс – эта "Валенсия" очень молода. В свои 27 лет Роман Яремчук будет третьим самым возрастным игроком в команде после Паулисты (32) и Гайя (28).

Youngest Average Age Squads



????????Valencia - 24.4

????????Kayserispor - 23.7

????????Stuttgart - 23.5

????????Famalicão - 23.1

????????????????????????????Chelsea - 23.1

????????Lecce - 23.1

????????Sint-Truidense VV - 22.9

????????Toulouse - 22.8

????????Basel - 22.7

????????Volendam - 22.1

????????Nordsjaelland - 22.0

????????RB Salzburg - 21.4



Youth Trust???? pic.twitter.com/2KXwq7cz53 — António Mango (@AntonioMango4) August 23, 2023

Зачем "Валенсии" Яремчук?

Для схемы 4-4-2 нужен большой и маленький форварды, а у "Валенсии" был только маленький.

Уго Дуро – это о нем речь. У этого парня 177 см роста и очень приличная скорость, которая полезна на пространстве и в контратаках. Но на Дуро также нужно делать скидки.

Теоретически их мог выполнять местный воспитанник Альберто Мари, но он выбыл по меньшей мере до декабря из-за операции на паху.

И что делать? От безысходности Бараха даже опорника Хави Герру в атаку переводил, дабы тот хоть как-то помогал за счет своей фактуры.

Трансфер Яремчука призван прекратить эти эксперименты и дать "Валенсии" долгожданную квалифицированную мощь впереди. Выигранная борьба в штрафной, скидки под удар, заработанные корпусом стандарты и, конечно, голы - вот что он должен принести.

Легко ли будет? Нет, совсем нет. В прошлом сезоне Эдинсон Кавани в этой роли забил всего 5 голов в Ла Лиге и бесславно отбыл в "Бока Хуниорс". Матадору не хватило темпа, интенсивности; он проигрывал слишком много борьбы и не стал частью раздевалки.

Яремчук должен все это учесть и не повторить. И еще он должен помнить об Альберто Мари. Его будущий конкурент не звезда, но он родился рядом в Аликанте, уже забивал в Ла Лиге и наколотил 11 голов за дубль в прошлом сезоне. Если не делать разницу, то по умолчанию будет играть именно Мари, потому что он свой.

Чего ждать от Романа дальше?

Везучий парень этот Яремчук. После провала в "Бенфике" на него сенсационно вышел "Брюгге"; после неудачи в Брюгге судьба подкинула ему "Валенсию".

Другое дело, что у всякого везения есть лимит, и если еще на "Месталье" облажаться, то дальше убедить европейцев в своей профпригодности будет невозможно.

Сам Роман говорит, что в этом сезоне "собирается выложиться по полной", и это немного смущает, ведь получается, что в предыдущих сезонах он этого не делал. А почему не делал? Футбол разонравился? А сейчас снова начал?

Для Яремчука существует только один ответ, который может всех успокоить – это добиться успеха в "Валенсии".

Ну, а есть право выкупа или нет - неважно. У Романа есть отличный пример перед глазами – это его экс-партнер по "Брюгге" Кайл Ларин. Полгода назад канадец ушел в аренду в "Вальядолид", забил там 8 голов, и хотя его команда вылетела, заслужил интерес "Мальорки". Дальше был трансфер за 7,5 млн - и сейчас Ларин основной в середняке Ла Лиги.

Вот как надо, ведь если нет, то привет, УПЛ.