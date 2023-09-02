Реал представил реконструированный Сантьяго Бернабеу

"Реал" перед матчем Ла Лиги с "Хетафе" представил реконструированный стадион "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

По заявлениям испанских СМИ, перед матчем внешний вид арены будет уже очень похожим на тот, каким станет после окончания строительства.

Работы на поле уже практически завершены. Болельщики сегодня испытают новые сиденья и увидят выдвижной газон, крышу и освещение.

Стадион был построен в 1947 году, позже он был назван в честь президента "Реала" Сантьяго Бернабеу. Реконструкция стадиона началась в 2019 году.