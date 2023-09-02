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Реал представил реконструированный Сантьяго Бернабеу
На стадионе появилось несколько новинок
Фото: https://twitter.com/realmadrid
"Реал" перед матчем Ла Лиги с "Хетафе" представил реконструированный стадион "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.
По заявлениям испанских СМИ, перед матчем внешний вид арены будет уже очень похожим на тот, каким станет после окончания строительства.
Работы на поле уже практически завершены. Болельщики сегодня испытают новые сиденья и увидят выдвижной газон, крышу и освещение.
Стадион был построен в 1947 году, позже он был назван в честь президента "Реала" Сантьяго Бернабеу. Реконструкция стадиона началась в 2019 году.
????✨ Santiago Bernabéu ???? pic.twitter.com/zjhJCiiy9q— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 2, 2023
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