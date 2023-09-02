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Яремчук на замене в матче Валенсии против Алавеса
Сегодня возможен дебют украинца
valenciacf.com
В 4 туре Ла Лиги встретятся "Валенсия" и "Алавес". Роман Яремчук начнет матч на скамейке запасных. Украинец может дебютировать в сегодняшней игре. Поединок стартует в 19:30.
Недавно форвард присоединился к "летучим мышам". Испанский клуб оформил годовую аренду в "Брюгге". На счету 27-летнего нападающего 6 голов и 3 голевые передачи в 32 играх за бельгийский клуб.
Сейчас портал transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро.
⚽ XI INICIAL ???? @Alaves #AlavésValencia ⚪????????#ADNVCF pic.twitter.com/8Ouy1swQ4w— Valencia CF (@valenciacf) September 2, 2023
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