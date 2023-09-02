Яремчук на замене в матче Валенсии против Алавеса

В 4 туре Ла Лиги встретятся "Валенсия" и "Алавес". Роман Яремчук начнет матч на скамейке запасных. Украинец может дебютировать в сегодняшней игре. Поединок стартует в 19:30.

Недавно форвард присоединился к "летучим мышам". Испанский клуб оформил годовую аренду в "Брюгге". На счету 27-летнего нападающего 6 голов и 3 голевые передачи в 32 играх за бельгийский клуб.

Сейчас портал transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро.