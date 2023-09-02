Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Второй после Роналду. Беллингем забил в своих первых четырех матчах за Реал
В Ла Лиге
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 4-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал"
Победу для "сливочных" вырвал Джуд Беллингем. 20-летний англичанин забил решающий гол в этом матче на 90+5 минуте.
Таким образом, Джуд стал 14-м игроком за всю историю Ла Лиги, забившим в своей первой, второй, третьей и четвертой игре.
Кроме того, Беллингем стал вторым футболистом "Реала" после Криштиану Роналду, кому удалось повторить данное достижение.
В этом сезоне чемпионату Испании Беллингему в среднем нужно всего 66 минут, чтобы забить гол.
Популярное сейчас
- ВАР как лучшее финансовое вложение. Полесье - Оболонь 2:0
- Первая лига. Новички приносят Карпатам победу
- Бенфика продала голкипера, который был конкурентом Трубина
- Сложный выезд Шахтера, возможный дебют Яремчука, Арсенал vs МЮ. Расписание матчей на выходные
- Красотка дня. Невероятная жена Альваро Мораты, который снова зажигает за Атлетико. ФОТО
- Осталось еще 97. Александр Зинченко поздравил жену с годовщиной свадьбы. ФОТО