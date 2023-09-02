Второй после Роналду. Беллингем забил в своих первых четырех матчах за Реал

В рамках 4-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" на своем поле обыграл "Хетафе" – 2:1.

Победу для "сливочных" вырвал Джуд Беллингем. 20-летний англичанин забил решающий гол в этом матче на 90+5 минуте.

Таким образом, Джуд стал 14-м игроком за всю историю Ла Лиги, забившим в своей первой, второй, третьей и четвертой игре.

Кроме того, Беллингем стал вторым футболистом "Реала" после Криштиану Роналду, кому удалось повторить данное достижение.

В этом сезоне чемпионату Испании Беллингему в среднем нужно всего 66 минут, чтобы забить гол.