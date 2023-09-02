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Примера. Реал Мадрид - Хетафе 2:1. Беллингем не хочет останавливаться

Испания
(1 голосов)

Синий автобус не выстоял

Примера. Реал Мадрид - Хетафе 2:1. Беллингем не хочет останавливаться

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Хетафе" здорово держался на поле Мадрида, но затем забыл про Джуда Беллингема - и все, финиш.

Синие приехали в Мадрид сугубо защищаться, но уже на 11-минуте им облегчил жизнь Фран Гарсия - он обрезкой вывел на свои ворота Борху Майораля, и тот не оплошал.

Моментально сравнять счет "Реалу" мог помочь пенальти, но ВАР справедливо заметил, что Беллингем дорисовывал. И с этого у фаворита начались проблемы.

"Хетафе" оборонялся на грани фола, глубоко, доигрывал каждый эпизод. "Реалу" же не хватало напора; молодые Камавинга, Фран и Чуамени тушевались под напором мощных, злых соперников. Все, что удалось создать до перерыва - это удар Хоселу в падении, но Сория оказался на месте.

Заиграть интереснее Мадриду помогли замены - с выходом Крооса в арсенал "Сливочных" вернулись длинные передачи и переводы с фланга на фланг. С ним "Хета" немного зашатался.

Хоселу оперативно сравнял счет после дежурного навеса - для ветерана это первый гол за "Реал" с 2011 года!

Дальше пошли еще шансы у Мадрида, но Карвахаль и Кроос по разу обстукали штанги, удар Хоселу блестяще вытащил Сория.

"Хетафе" на это все почти не отвечал - он страдал и ждал свистка. Чтобы было легче, Бордалас выпустил на поле еще одного, шестого (!) номинального защитника. И что вы думаете? Стало только хуже, ведь они начали мешать друг другу. Ближе к 85-й миунте "Хета" сбился сугубо на фолы, и вскоре система Бордаласа таки дала трещину.

Джуд Беллингем (а кто еще?) был первым на добивании после дальнего удара Васкеса - и это не только победа, но и 4-й кряду матч с голом для английского новичка. Ранее в Мадриде такое удавалось только Криштиану Роналду. Браво!

В таблице у команды Карло Анчелотти максимальные 12 очков после 4 туров. У "Хетафе" - 4 балла.

4-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Хетафе" - 2:1

Голы: Хоселу, 47, Беллингем, 90+5 - Майораль, 11

"Реал Мадрид": Кепа - Карвахаль (Васкес, 76), Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия (Начо, 46) - Модрич (Браим Диас, 77), Чуамени (Вальверде, 80), Камавинга (Кроос, 46) - Беллингем - Хоселу, Родриго

"Хетафе": Сория - Суарес (Кармона, 77), Дуарте, Митрович, Альварес - Даконам - Аленья (Иглесиас, 58), Альдерете (Арамбарри, 46), Максимович - Майораль (Лосано, 90+2), Латаса (Мата, 77)

Предупреждения: Рюдигер, 45+3, Кроос, 51 - Латаса, 7, Сория, 68, Иглесиас, 81, Альварес, 83, Майораль, 87, Кармона, 90+4

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В статье: Реал (Мадрид) Хетафе
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Комментарии (3)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.09.2023 в 20:41
а за ныряние беллу чего жк не выписали?
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0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.09.2023 в 20:05
Какае же нудная команда Хетафе. Никакого удовольствия от футбола. Тупая стена и попробуйте нас пробейте. Капец, МЛС становится интереснее ЛаЛиги. Слабее конечно, но хоть движение в обе стороны, а не игра в одной штрафной.
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+2
-1
denis_m
02.09.2023 в 19:38
Важка,брудна гра суперника,з помилкою арбітра на початку матчу(Сорію треба було вилучати),але є Беллінгем,майбутній володар ЗМ.Хоселу також свій забив,молодець.З перемогою Мадрид і 100% набором очок перед початком міжнародної паузи.А там і Віні вже повернеться.
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-3

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