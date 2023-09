Примера. Реал Мадрид - Хетафе 2:1. Беллингем не хочет останавливаться

"Хетафе" здорово держался на поле Мадрида, но затем забыл про Джуда Беллингема - и все, финиш.

Синие приехали в Мадрид сугубо защищаться, но уже на 11-минуте им облегчил жизнь Фран Гарсия - он обрезкой вывел на свои ворота Борху Майораля, и тот не оплошал.

Моментально сравнять счет "Реалу" мог помочь пенальти, но ВАР справедливо заметил, что Беллингем дорисовывал. И с этого у фаворита начались проблемы.

"Хетафе" оборонялся на грани фола, глубоко, доигрывал каждый эпизод. "Реалу" же не хватало напора; молодые Камавинга, Фран и Чуамени тушевались под напором мощных, злых соперников. Все, что удалось создать до перерыва - это удар Хоселу в падении, но Сория оказался на месте.

9 - @Mayoral_Borja has been involved in nine goals with @GetafeCF in @LaLigaEN in 2023 (seven goals, two assists), only Enes Ünal has produced more with Los Azulones in the competition over this period (10 - ten goals). Protagonist. pic.twitter.com/Hx2t7GlINF