Осасуна - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Барселона" едет в Памплону, подписав на ленточке Жоау Канселу и Жоау Феликса. Настроение у каталонцев просто отличное.

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У "Осасуны" есть кое-какие шансы его испортить - команда у Ягобы Аррасате кусачая, жесткая, но в то же время без особого класса. Из текущей Лиги конференций ее выбил всего лишь "Брюгге".

"Барса" - очевидный фаворит, но только если не начнет привозить себе голы, как это было неделю назад с "Вильярреалом" на "Эль Мадригале" (4:3). Тот матч еще долго в Испании не забудут.

А вот запомнится ли противостояние на "Эль Садаре" - узнаем 3 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 22:00 по Киеву.

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