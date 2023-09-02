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Осасуна - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Осасуна" - "Барселона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.09.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto
"Барселона" едет в Памплону, подписав на ленточке Жоау Канселу и Жоау Феликса. Настроение у каталонцев просто отличное.
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У "Осасуны" есть кое-какие шансы его испортить - команда у Ягобы Аррасате кусачая, жесткая, но в то же время без особого класса. Из текущей Лиги конференций ее выбил всего лишь "Брюгге".
"Барса" - очевидный фаворит, но только если не начнет привозить себе голы, как это было неделю назад с "Вильярреалом" на "Эль Мадригале" (4:3). Тот матч еще долго в Испании не забудут.
А вот запомнится ли противостояние на "Эль Садаре" - узнаем 3 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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