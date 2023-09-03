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Беллингем: У меня дрожали ноги, когда Бернабеу скандировал мое имя

Испания
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Игрок рад получать такую поддержку

Беллингем: У меня дрожали ноги, когда Бернабеу скандировал мое имя

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем поделился своими эмоциями после победного матча против "Хетафе". Беллингем забил победный мяч в дополнительное время.

"У меня дрожали ноги, когда "Бернабеу" скандировал мое имя. Я не знаю, чем я заслужил такую любовь фанатов. Обещаю, что всегда буду выкладываться на 100%. Подписание контракта с "Реалом" - это исполнение мечты. А голы делают все это еще лучше. Я сделаю все, чтобы продолжать побеждать с этим клубом", - заявил Беллингем на пресс-конференции.

Как известно, в первых четырех матчах за испанский клуб англичанин забил пять голов и отдал одну голевую передачу. "Реал" остался единственной командой Ла Лиги, не потерявшей ни одного очка на старте сезона.

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В статье: Реал (Мадрид) Ла Лига Джуд Беллингем
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