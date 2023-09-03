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Время Довбика и Цыганкова? Жирона - Лас-Пальмас. Онлайн LIVE видеотрансляция матча Ла Лиги
Жирона - Лас-Пальмас: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
В чемпионате Испании состоится матч четвертого тура между "Жироной" и "Лас-Пальмасом". Матч интересен для украинских болельщиков из-за персон Довбика и Цыганкова. Сыграют ли украинцы? А если сыграют – забьют ли?
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Узнаем с видеотрансляции, которая запланирована на 15:00. Сигнал предоставлен видеосервисом MEGOGO.
Примера. Четвертый тур
"Жирона" 15:00 "Лас-Пальмас"
Трансляція матчу Жирона - Лас-ПальмасСмотреть трансляцию
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