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Время Довбика и Цыганкова? Жирона - Лас-Пальмас. Онлайн LIVE видеотрансляция матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Жирона - Лас-Пальмас: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Время Довбика и Цыганкова? Жирона - Лас-Пальмас. Онлайн LIVE видеотрансляция матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Испании состоится матч четвертого тура между "Жироной" и "Лас-Пальмасом". Матч интересен для украинских болельщиков из-за персон Довбика и Цыганкова. Сыграют ли украинцы? А если сыграют – забьют ли?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Узнаем с видеотрансляции, которая запланирована на 15:00. Сигнал предоставлен видеосервисом MEGOGO.

Примера. Четвертый тур

"Жирона" 15:00 "Лас-Пальмас"

Трансляция матча
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Трансляція матчу Жирона - Лас-Пальмас
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