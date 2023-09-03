Время Довбика и Цыганкова? Жирона - Лас-Пальмас. Онлайн LIVE видеотрансляция матча Ла Лиги

В чемпионате Испании состоится матч четвертого тура между "Жироной" и "Лас-Пальмасом". Матч интересен для украинских болельщиков из-за персон Довбика и Цыганкова. Сыграют ли украинцы? А если сыграют – забьют ли?

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Узнаем с видеотрансляции, которая запланирована на 15:00. Сигнал предоставлен видеосервисом MEGOGO.

Примера. Четвертый тур

"Жирона" 15:00 "Лас-Пальмас"