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Осасуна – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Осасуна - Барселона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Осасуна – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" продолжает погоню за "Реалом". Мадридцы набрали максимум в четырех стартовых турах, так что это четкий ориентир для каталонцев. Сегодня нужно не допустить ошибку на поле "Осасуны", которая зла после вылета из еврокубков

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Матч состоится в 22.00. Смотреть можно на ОТТ-платформе MEGOGO.

Примера. 4-й тур
3 сентября. Памплона. "Эль Садар"
"Осасуна" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Мигель Ортис Ариас
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Осасуна - Барселона
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