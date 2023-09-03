Осасуна – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Барселона" продолжает погоню за "Реалом". Мадридцы набрали максимум в четырех стартовых турах, так что это четкий ориентир для каталонцев. Сегодня нужно не допустить ошибку на поле "Осасуны", которая зла после вылета из еврокубков

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Матч состоится в 22.00. Смотреть можно на ОТТ-платформе MEGOGO.

Примера. 4-й тур

3 сентября. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Мигель Ортис Ариас

Трансляция: MEGOGO Футбол 1