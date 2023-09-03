Примера. Жирона - Лас-Пальмас 1:0. Дожали за две минуты до конца

"Жирона" была близка к потере очков, но проявила менталитет победителя, вырвав победу при равной игре.

Матч начался с убойного момента "Лас-Пальмаса" - это Пехиньо вырвался на ворота, но Гассанига не дрогнул.

В ответ у "Жироны" на ворота под углом прорвался Цыганков, но и он проиграл свою дуэль голкиперу.

В целом по игре каталонцы выглядели солиднее; лучше держали мяч, финтили. Но им не хватало завершения. В первом тайме Стуани забил два гола, но один из офсайда, а второй отменили из-за спорного нарушения правил.

В тот момент решение судей не казалось проблемой, но оно ею обернулось позже, когда "Лас-Пальмас" прибавил, а "Жирона" наоборот растеряла всю свою остроту. Начались качели.

У гостей Пехиньо со средней пробил слишком просто, а удар Араухо головой с линии вратарского потащил великолепный Гассанига. А что "Жирона"? Она ждала, страдала, а на 88-й минуте выстрелила голом, как заправский гранд! Это Ян Коуто сделал скидку в центр, а там быстро сориентировался Кристиан Порту - местный любимец, перешедший конкурировать с Цыганковым. Опасно!

Gol del Girona. Portu! pic.twitter.com/RORuPUSLun — Josep Solé Turon (@josepsoleturon) September 3, 2023

Тем более, Виктор не впечатляет. Сегодня он, как и вся команда, был неплох до перерыва и незаметен - после. По Артему Довбику - за те полчаса, что ему отвели, он лишь раз опасно пробил с линии штрафной, но Вальес был на месте.

В таблице после победы у "Жироны" стало 10 очков - это второе место после "Реала". У "Лас-Пальмаса" - 2 балла; его удел - борьба за выживание.

4-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Лас-Пальмас" - 1:0

Гол: Порту, 88

"Жирона": Гассанига - Арнау (Коуто, 62), Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес - Алейш Гарсия - Цыганков (Порту, 75), Эррера (Торре, 62), Мартин, Савио (Валери, 72) - Стуани (Довбик, 62)

"Лас-Пальмас": Вальес - Араухо, Алекс Суарес, Мармоль, Серхи Кардона - Кириан Родригес (Перроне, 56), Луаодис (Мфулу, 86), Виера (Муньос, 86) - Пехиньо (Бенито Рамирес, 57), Каба, Мунир (Марк Кардона, 76)

Предупреждения: Савио, 23, Давид Лопес, 69, Коуто, 85 - Серхи Кардона, 26, Мармоль, 35, Кириан Родригес, 48