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Матч Атлетико - Севилья перенесен из-за погодных условий
Центральный матч 4 тура Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
Центральный матч 4 тура Ла Лиги между "Атлетико" и "Севильей" был перенесен из-за погодных условий. Все из-за сильного дождя, который охватил Мадрид.
Городской совет Мадрида рекомендовал воздержаться от передвижения по городу, поэтому Ла Лига приняла решение о переносе матча. Игра должна была начаться в 19:30.
Сейчас новую дату проведения поединка еще не назначили.
"Атлетико" за 3 тура набрали 7 баллов, две победы и одна ничья. у "Севильи" ситуация хуже. "Неврионцы" выдали худший старт чемпионата за 41 год. Три матча - три поражения.
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