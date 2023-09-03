Матч Атлетико - Севилья перенесен из-за погодных условий

Центральный матч 4 тура Ла Лиги между "Атлетико" и "Севильей" был перенесен из-за погодных условий. Все из-за сильного дождя, который охватил Мадрид.

Городской совет Мадрида рекомендовал воздержаться от передвижения по городу, поэтому Ла Лига приняла решение о переносе матча. Игра должна была начаться в 19:30.

Сейчас новую дату проведения поединка еще не назначили.

"Атлетико" за 3 тура набрали 7 баллов, две победы и одна ничья. у "Севильи" ситуация хуже. "Неврионцы" выдали худший старт чемпионата за 41 год. Три матча - три поражения.