Примера. Мальорка - Атлетик 0:0. Качественное снотворное

"Мальорка" и "Атлетик" сыграли матч, который зрители точно забыли уже через минуту после финального свистка.

Хозяева очень старались, это было видно. 25:7 по отборам - это не баран чихнул. Но что при этом в атаке создала "Мальорка? Один удар Мурики, который с линии вынес Уильямс-старший?

Ну да, "Киноварь" также может сетовать на неназначенный пенальти, но при такой стерильности атак это как-то несерьезно.

???????????????????????????? 4️⃣



???? RCD Mallorca 0-0 Athletic Club de Bilbao ????



• Pisotón claro a Muriqi que ni Figueroa Vázquez desde el campo ni Jaime Latre desde el VAR han sido capaces de ver este penalti.



Árbitro campo: Figueroa Vázquez.

VAR: Jaime Latre.#MallorcaAthleticClub pic.twitter.com/2cq9W98GIC — SoldadoDeMaffeo (@ReyMaffeo) September 3, 2023

В свою очередь баски атаковали интереснее, тоньше, но не хватило бомбардира, вроде Адуриса, который бы завершил усилия партнеров. Все попытки Сансета просвистели мим штанг; Муньяин же в одном случае не перебросил Райковича, а в другом - со второго этажа - пробил мимо.

В таблице у "Атлетика" после ничьей 7 очков - это солидное 5-е место. У "Мальорки" же в копилке лишь 2 балла.

4-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Атлетик" - 0:0

"Мальорка": Райкович - Маффео, Гонсалес, Вальент, ван дер Хейден, Лато (Хауме Коста, 69) - Дани Родригес (Морланес, 69), Саму Кошта, Дардер (Абдон, 84) - Ларин (Льябрес, 56), Мурики

"Атлетик": Симон - Лекуэ (Прадос, 60), Вивиан, Паредес, Берчиче - де Галларета, Весга (Дани Гарсия, 78) - Уильямс (Рауль Гарсия, 84), Сансет (Муньяин, 60), Нико Уильямс (Беренгер, 78) - Гурусета

Предупреждение: Лекуэ, 44