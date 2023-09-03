Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Мальорка - Атлетик 0:0. Качественное снотворное
Без голов и почти без эмоций
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cristian Trujillo/Quality Sport Images
"Мальорка" и "Атлетик" сыграли матч, который зрители точно забыли уже через минуту после финального свистка.
Хозяева очень старались, это было видно. 25:7 по отборам - это не баран чихнул. Но что при этом в атаке создала "Мальорка? Один удар Мурики, который с линии вынес Уильямс-старший?
Ну да, "Киноварь" также может сетовать на неназначенный пенальти, но при такой стерильности атак это как-то несерьезно.
???????????????????????????? 4️⃣— SoldadoDeMaffeo (@ReyMaffeo) September 3, 2023
???? RCD Mallorca 0-0 Athletic Club de Bilbao ????
• Pisotón claro a Muriqi que ni Figueroa Vázquez desde el campo ni Jaime Latre desde el VAR han sido capaces de ver este penalti.
Árbitro campo: Figueroa Vázquez.
VAR: Jaime Latre.#MallorcaAthleticClub pic.twitter.com/2cq9W98GIC
В свою очередь баски атаковали интереснее, тоньше, но не хватило бомбардира, вроде Адуриса, который бы завершил усилия партнеров. Все попытки Сансета просвистели мим штанг; Муньяин же в одном случае не перебросил Райковича, а в другом - со второго этажа - пробил мимо.
В таблице у "Атлетика" после ничьей 7 очков - это солидное 5-е место. У "Мальорки" же в копилке лишь 2 балла.
4-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"
"Мальорка" - "Атлетик" - 0:0
"Мальорка": Райкович - Маффео, Гонсалес, Вальент, ван дер Хейден, Лато (Хауме Коста, 69) - Дани Родригес (Морланес, 69), Саму Кошта, Дардер (Абдон, 84) - Ларин (Льябрес, 56), Мурики
"Атлетик": Симон - Лекуэ (Прадос, 60), Вивиан, Паредес, Берчиче - де Галларета, Весга (Дани Гарсия, 78) - Уильямс (Рауль Гарсия, 84), Сансет (Муньяин, 60), Нико Уильямс (Беренгер, 78) - Гурусета
Предупреждение: Лекуэ, 44
Популярное сейчас
- Примера. Жирона - Лас-Пальмас 1:0. Дожали за две минуты до конца
- Директор Днепра-1: Мы не ожидали, что не сможем пройти такую команду, как Спартак Трнава
- Арсенал – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО
- Личный телохранитель Месси с ним абсолютно везде. Его нанял лично Бекхэм. ВИДЕО