  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Мальорка - Атлетик 0:0. Качественное снотворное
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Мальорка - Атлетик 0:0. Качественное снотворное

Испания
(1 голосов)

Без голов и почти без эмоций

Примера. Мальорка - Атлетик 0:0. Качественное снотворное

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cristian Trujillo/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Мальорка" и "Атлетик" сыграли матч, который зрители точно забыли уже через минуту после финального свистка.

Хозяева очень старались, это было видно. 25:7 по отборам - это не баран чихнул. Но что при этом в атаке создала "Мальорка? Один удар Мурики, который с линии вынес Уильямс-старший?

Ну да, "Киноварь" также может сетовать на неназначенный пенальти, но при такой стерильности атак это как-то несерьезно.

В свою очередь баски атаковали интереснее, тоньше, но не хватило бомбардира, вроде Адуриса, который бы завершил усилия партнеров. Все попытки Сансета просвистели мим штанг; Муньяин же в одном случае не перебросил Райковича, а в другом - со второго этажа - пробил мимо.

В таблице у "Атлетика" после ничьей 7 очков - это солидное 5-е место. У "Мальорки" же в копилке лишь 2 балла.

4-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Атлетик" - 0:0

"Мальорка": Райкович - Маффео, Гонсалес, Вальент, ван дер Хейден, Лато (Хауме Коста, 69) - Дани Родригес (Морланес, 69), Саму Кошта, Дардер (Абдон, 84) - Ларин (Льябрес, 56), Мурики

"Атлетик": Симон - Лекуэ (Прадос, 60), Вивиан, Паредес, Берчиче - де Галларета, Весга (Дани Гарсия, 78) - Уильямс (Рауль Гарсия, 84), Сансет (Муньяин, 60), Нико Уильямс (Беренгер, 78) - Гурусета

Предупреждение: Лекуэ, 44

По теме
yellow-arrow
Сложный выезд. Осасуна - Барселона. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
yellow-arrow
Серхио Рамос вернется в Севилью
yellow-arrow
Осасуна – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетик (Бильбао) Мальорка
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде