Мичел: Довбык все еще адаптируется

Главный тренер "Жироны" Мичел дал комментарии, относительно игры украинского форварда Артема Довбыка для Mundo Deportivo:

"Он все еще находится в процессе адаптации, но это игрок, который держит мяч спиной к воротам и обеспечивает непрерывность. Мы должны находить больше моментов для него.

Довбык понимает, что мы должны использовать его в своих интересах. Он очень важный игрок для нас, как с точки зрения непрерывности, так и с точки зрения глубины."