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Мичел: Довбык все еще адаптируется
Наставник Жироны об украинском форварде
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Главный тренер "Жироны" Мичел дал комментарии, относительно игры украинского форварда Артема Довбыка для Mundo Deportivo:
"Он все еще находится в процессе адаптации, но это игрок, который держит мяч спиной к воротам и обеспечивает непрерывность. Мы должны находить больше моментов для него.
Довбык понимает, что мы должны использовать его в своих интересах. Он очень важный игрок для нас, как с точки зрения непрерывности, так и с точки зрения глубины."
Украинец 4 раза появлялся на поле за "бело-красных", все разы он выходил на замену. Также Артем смог отличиться забитым голом с передачи Цыганкова.
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