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19-летний Гави стал самым молодым игроком со 100 матчами за Барселону

Испания
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Transfermarkt оценивает игрока в 90 млн. евро

19-летний Гави стал самым молодым игроком со 100 матчами за Барселону

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Гави быстрее всех провел 100 матчей за "Барселону".
Юбилейной для Гави стала игра против "Осасуны" (2:1) в 4-м туре Ла Лиги.
Гави установил рекорд в возрасте 19 лет и 29 дней. Ранее самым молодым футболистом с сотней игр за "блауграну" был Боян Кркич у 2009 году (19 лет и 85 дней).
Всего за 100 матчей в футболке "Барселоны" Гави забил 6 голов и отдал 13 ассистов. Испанец является воспитанником клубной академии "Барсы". Transfermarkt оценивает игрока в 90 млн. евро.

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В статье: Барселона Гави
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