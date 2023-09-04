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19-летний Гави стал самым молодым игроком со 100 матчами за Барселону
Transfermarkt оценивает игрока в 90 млн. евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Гави быстрее всех провел 100 матчей за "Барселону".
Юбилейной для Гави стала игра против "Осасуны" (2:1) в 4-м туре Ла Лиги.
Гави установил рекорд в возрасте 19 лет и 29 дней. Ранее самым молодым футболистом с сотней игр за "блауграну" был Боян Кркич у 2009 году (19 лет и 85 дней).
Всего за 100 матчей в футболке "Барселоны" Гави забил 6 голов и отдал 13 ассистов. Испанец является воспитанником клубной академии "Барсы". Transfermarkt оценивает игрока в 90 млн. евро.
Más jóvenes en llegar a los 100 partidos oficiales con el Barça:— Pedro Martin (@pedritonumeros) September 3, 2023
Gavi (19 años y 29 días en 2023)
Bojan (19 años y 85 días en 2019)
Pedri (20 años y 64 días en 2023)
Ansu Fati (20 años y 167 días en 2023)
Messi (20 años y 248 días en 2008)
Xavi (21 años y 150 días en 2001)
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