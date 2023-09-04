В Барселоне указали на 4 судейские ошибки в пользу Реала с начала чемпионата

В "Барселоне" провели полный анализ судейских решений, которые, по их мнению, пошли на пользу "Реалу" и навредили "Барсе" на старте сезона, сообщает As.

"Барселона" провела сравнительный анализ спорных решений, принятых судьями на старте сезона, и на его основании сделала вывод о том, что они были явно предвзятыми. По данным As, клуб установил, что за четыре тура Ла Лиги судьи приняли четыре ошибочных решения в пользу "Реала", а также три ошибки против "Барсы".

Полный список ошибок, установленных "Барселоной":

1-й тур: пенальти в пользу "Атлетика", который судья Хесус Хиль Мансано не назначил в ворота "Реала" после эпизода с участием Эдера Милитао; пенальти в пользу "Барселоны", который судья Сесар Сото Градо не назначил в ворота "Хетафе" в эпизоде с участием Гави.

2-й тур: рука Джуда Беллингема при счете 1:1 в матче "Реала" с "Альмерией" (судья - Хосе Мария Санчес Мартинес); два неназначенных пенальти в пользу "Барселоны" (один - на Ламини Ямале, второй - на Роберте Левандовском) в матче с "Кадисом" (судья - Алехандро Муньис Руис);

3-й тур: отмененный гол "Сельты" в ворота "Реала" из-за фола на Кепе Аррисабалаге (судья - Исидро Диас де Мера); офсайд в моменте с голом Александра Серлота в игре "Вильярреала" и "Барсы" (судья - Алехандро Эрнандес Эрнандес);

4-й тур: гол Хоселу "Хетафе" после офсайда (судья - Марио Мелеро Лопес).

Обеспокоенность "Барселоны" усиливается тем, что ВАР вмешивался в каждый из этих эпизодов, и одобрял принятые судьями решения. Отмечается, что из-за неопределенности вокруг Луиса Рубиалеса подать жалобу в RFEF сейчас сложно.