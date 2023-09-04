Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Барселоне указали на 4 судейские ошибки в пользу Реала с начала чемпионата
В Барселоне считают, что судьи на старте Ла Лиги благосклонны к Реалу
relevo
В "Барселоне" провели полный анализ судейских решений, которые, по их мнению, пошли на пользу "Реалу" и навредили "Барсе" на старте сезона, сообщает As.
"Барселона" провела сравнительный анализ спорных решений, принятых судьями на старте сезона, и на его основании сделала вывод о том, что они были явно предвзятыми. По данным As, клуб установил, что за четыре тура Ла Лиги судьи приняли четыре ошибочных решения в пользу "Реала", а также три ошибки против "Барсы".
Полный список ошибок, установленных "Барселоной":
1-й тур: пенальти в пользу "Атлетика", который судья Хесус Хиль Мансано не назначил в ворота "Реала" после эпизода с участием Эдера Милитао; пенальти в пользу "Барселоны", который судья Сесар Сото Градо не назначил в ворота "Хетафе" в эпизоде с участием Гави.
2-й тур: рука Джуда Беллингема при счете 1:1 в матче "Реала" с "Альмерией" (судья - Хосе Мария Санчес Мартинес); два неназначенных пенальти в пользу "Барселоны" (один - на Ламини Ямале, второй - на Роберте Левандовском) в матче с "Кадисом" (судья - Алехандро Муньис Руис);
3-й тур: отмененный гол "Сельты" в ворота "Реала" из-за фола на Кепе Аррисабалаге (судья - Исидро Диас де Мера); офсайд в моменте с голом Александра Серлота в игре "Вильярреала" и "Барсы" (судья - Алехандро Эрнандес Эрнандес);
4-й тур: гол Хоселу "Хетафе" после офсайда (судья - Марио Мелеро Лопес).
Обеспокоенность "Барселоны" усиливается тем, что ВАР вмешивался в каждый из этих эпизодов, и одобрял принятые судьями решения. Отмечается, что из-за неопределенности вокруг Луиса Рубиалеса подать жалобу в RFEF сейчас сложно.
Популярное сейчас
- Береза: Уже пять лет слушаю слухи, что Коломойский неофициальный владелец Днепра-1
- Грустное прощание с Ужгородом. ФОТОрепортаж с матча Днепр-1 – ЛНЗ 0:0
- Сложные победы Арсенала и Барселоны, Кривбасс в первой тройке УПЛ. Главные новости за 3 сентября
- Сложный выезд Шахтера, возможный дебют Яремчука, Арсенал vs МЮ. Расписание матчей на выходные
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО
Новости по теме
- 14:02 Зарубежные Яремчук в Валенсии, Барса арендовала португальцев, Реал подписал Кепу. Все трансферы лета-2023 в Испании
- 01:44 Прогнозы на футбол Реал Мадрид - Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 02.09.2023
- 01:33 Украинские ПСЖ платит 90 млн за Муани, Феликс и Канселу в Барселоне. Онлайн последнего дня трансферного окна