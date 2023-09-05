Кто из известных игроков выступал за Валенсию? Квиз от UA-Футбол

В последний день летнего трансферного окна, первого сентября, испанская "Валенсия" взяла в годовую аренду форварда сборной Украины Романа Яремчука, принадлежащего "Брюгге". По этому поводу мы предлагаем вам вспомнить известных футболистов, игравших за "летучих мышей", пройдя наш квиз.