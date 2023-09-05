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Кто из известных игроков выступал за Валенсию? Квиз от UA-Футбол
Сколько дали правильных ответов?
Фото: Valencia CF / Автор – невідомий
В последний день летнего трансферного окна, первого сентября, испанская "Валенсия" взяла в годовую аренду форварда сборной Украины Романа Яремчука, принадлежащего "Брюгге". По этому поводу мы предлагаем вам вспомнить известных футболистов, игравших за "летучих мышей", пройдя наш квиз.
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Комментарии (2)
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Romanik2806 (Киев)
05.09.2023 в 10:37
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Serhio79 (Kyiv)
05.09.2023 в 10:35
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