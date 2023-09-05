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Тренер женской сборной Испании был уволен. Он поддержал Рубиалеса

Испания
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Уволен спустя 8 лет

Тренер женской сборной Испании был уволен. Он поддержал Рубиалеса

Фото: twitter.com/rfef

Новина українською

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) уволила главного тренера женской сборной Хорхе Вильду. Летом команда под его руководством одержала победу на чемпионате мира.

Женская национальная команда Испании сейчас находится на втором месте в рейтинге ФИФА и именно на таком фоне он покидает сборную.

Победа на чемпионате мира была омрачнена скандалом вокруг Луиса Рубиалеса, который поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо. Вильда поддержал бывшего главу RFEF в конфликте, за что и был отстранен.

Вильда тренировал сборную Испании с 2015-го. Он провёл 108 официальных матчей, одержал 75 побед, сыграл 16 ничьих и потерпел 17 поражений.

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