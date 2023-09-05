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Тренер женской сборной Испании был уволен. Он поддержал Рубиалеса
Уволен спустя 8 лет
Фото: twitter.com/rfef
Королевская федерация футбола Испании (RFEF) уволила главного тренера женской сборной Хорхе Вильду. Летом команда под его руководством одержала победу на чемпионате мира.
Женская национальная команда Испании сейчас находится на втором месте в рейтинге ФИФА и именно на таком фоне он покидает сборную.
Победа на чемпионате мира была омрачнена скандалом вокруг Луиса Рубиалеса, который поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо. Вильда поддержал бывшего главу RFEF в конфликте, за что и был отстранен.
Вильда тренировал сборную Испании с 2015-го. Он провёл 108 официальных матчей, одержал 75 побед, сыграл 16 ничьих и потерпел 17 поражений.
???? ???????????????????????????? | La RFEF destituye a Jorge Vilda como seleccionador nacional y director deportivo.— RFEF (@rfef) September 5, 2023
El técnico ha sido clave para el notable crecimiento del fútbol femenino y deja a España como campeona del mundo y segunda en el ranking FIFA.
ℹ️ https://t.co/als2TBU5mb pic.twitter.com/u6f3TzAc6B
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