Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лопетеги может вернуться тренировать в Испанию. Вакантное место в Вильярреале
Пачета – второй кандидат
Фото: sevillafc.es / Автор невідомий
"Вильрреал" расстался с Кике Сетьеном и теперь клуб рассматривает кандидатов на его замену. Хулен Лопетеги и Хосе Рохо Мартин Пачета – среди главных перетендентов.
Напомним, что после увольнения специалиста, обязанности главного тренера выполняет спортивный директор испанского клуба Мигель Анхель Тена.
Хулен Лопетеги свободен после своего расставания с "Вулверхэмптоном" из-за неоправданных ожиданий. Последним клубом испанского специалиста в Ла Лиге была "Севилья", которую он в свое время привел к 4-му месту в чемпионате, а также с которой завоевал Лигу Европы.
У "Вильярреала" цель назначить как можно скорее менеджера, который знаком с чемпионатом и сможет быстро включиться в процесс. Оба кандидата справятся с этой задачей, так как Пачета только в апреле покинул "Реал Вальядолид" и до этого с 2018-го работал в Испании.
Популярное сейчас
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО
- Шапаренко не поможет сборной Украины в сентябре: известно, кто его заменит
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
- Яремчук в Валенсии: замена Кавани, карт-бланш на полгода и Ларин как пример
- Красотка дня. Поразительная подруга нового одноклубника Забарного в Борнмуте. ФОТО
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО