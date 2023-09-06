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Гави тренируется в специальном шлеме из-за рассечения уха – Фото
Самоотверженно
Фото: twitter.com/ESPNFC
Полузащитник "Барселоны" Гави тренируется в сборной Испании в специальном шлеме. Хавбек получил рассечение уха в матче с "Осасуной" (2:1).
У Гави на ухе швы и поэтому ему нужно носить шлем, чтобы защитить чувствительный участок.
Испания сыграет в сентябре в квалификации Евро-2024 с Грузией и Кипром, 8-го и 12-го сентября соответственно.
Gavi is protecting his injured ear in Spain training by wearing a helmet ???? pic.twitter.com/aZGWouPz17— ESPN FC (@ESPNFC) September 5, 2023
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