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Гави тренируется в специальном шлеме из-за рассечения уха – Фото

Испания
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Гави тренируется в специальном шлеме из-за рассечения уха – Фото

Фото: twitter.com/ESPNFC

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Гави тренируется в сборной Испании в специальном шлеме. Хавбек получил рассечение уха в матче с "Осасуной" (2:1).

У Гави на ухе швы и поэтому ему нужно носить шлем, чтобы защитить чувствительный участок.

Испания сыграет в сентябре в квалификации Евро-2024 с Грузией и Кипром, 8-го и 12-го сентября соответственно.

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В статье: Барселона Гави
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