Гави тренируется в специальном шлеме из-за рассечения уха – Фото

Полузащитник "Барселоны" Гави тренируется в сборной Испании в специальном шлеме. Хавбек получил рассечение уха в матче с "Осасуной" (2:1).

У Гави на ухе швы и поэтому ему нужно носить шлем, чтобы защитить чувствительный участок.

Испания сыграет в сентябре в квалификации Евро-2024 с Грузией и Кипром, 8-го и 12-го сентября соответственно.

Gavi is protecting his injured ear in Spain training by wearing a helmet ???? pic.twitter.com/aZGWouPz17