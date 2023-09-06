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Барселона сократила зарплатную ведомость почти на 162 миллиона евро
Сократили зарплатную ведомость почти на 30%
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Барселона уменьшила свой фонд заработных плат на 161 751 612 евро.
Теперь он составляет 404 709 155 евро. Ранее зарплатная ведомость "Барселоны" составляла 566 460 767 евро.
Данная разница объясняется экономией почти 213 миллионов евро из-за зарплат и амортизационных выплат футболистов Антуана Гризманна, Жерара Пике, Франсишку Тринкау, Жорди Альбы, Нико Гонсалеса, Франка Кессие, Усмана Дембеле, Сержиньо Деста, Клемана Лангле, Ансу Фати, Эрика Гарсии и Абде Эззальзули.
В межсезонье "Барса" подписала пять футболистов - Ориоля Ромеу, Илкая Гюндогана, Жоау Феликса, Жоау Канселу и Иньиго Мартинеса, - чьи зарплаты и амортизационные отчисления в этом году составят 50 562 711 евро.
Также отмечается, что разница между инвестициями и трансферами составила 78 100 000 евро.
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