Спортивный директор Хетафе объяснил подписание Гринвуда

Спортивный директор "Хетафе" Рубен Рейес объяснил, почему клуб решил арендовать у "Манчестер Юнайтед" нападающего Мейсона Гринвуда.



"Решение по его делу было вынесено тем, кто должен был это сделать, а именно судьей. Это абсолютная высшая инстанция, не так ли? Мы, как я всегда говорю, подписываем только тех игроков, которые могут перейти.

И Мейсона, и Диего Рико, и Оскара Родригеса мы считаем хорошими приобретениями для "Хетафе", чтобы дополнить наш состав. Я рад, что мы смогли дополнить состав этими коллегами, которые в последние годы давали результат", - приводит слова Рейеса Goal.