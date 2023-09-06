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Спортивный директор Хетафе объяснил подписание Гринвуда
Рубен Рейес объяснил, почему клуб решил арендовать Мейсона Гринвуда
instagram.com/masongreenwood
Спортивный директор "Хетафе" Рубен Рейес объяснил, почему клуб решил арендовать у "Манчестер Юнайтед" нападающего Мейсона Гринвуда.
"Решение по его делу было вынесено тем, кто должен был это сделать, а именно судьей. Это абсолютная высшая инстанция, не так ли? Мы, как я всегда говорю, подписываем только тех игроков, которые могут перейти.
И Мейсона, и Диего Рико, и Оскара Родригеса мы считаем хорошими приобретениями для "Хетафе", чтобы дополнить наш состав. Я рад, что мы смогли дополнить состав этими коллегами, которые в последние годы давали результат", - приводит слова Рейеса Goal.
Пока неизвестно, когда Гринвуд дебютирует за "Хетафе". Последний раз 21-летний англичанин выходил на поле в начале 2022 года. Затем он был задержан по обвинению в изнасиловании и применении насилия в адрес девушки. В феврале 2023 года полиция закрыла дело футболиста.
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