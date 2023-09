Футболистка женской сборной Испании подала жалобу в прокуратуру на Рубиалеса

Футболистка женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо подала жалобу в прокуратуру Испании на Луиса Рубиалеса. Бывший глава Королевской федерации футбола Испании поцеловал девушку без её на это согласия.

Прокуратура расследует, являлся ли поцелуй сексуальным насилием. Таким образом, Луис Рубиалес может столкнуться с криминальным преследованием за свой поступок.

Напомним, что глава RFEF поцеловал девушку в губы во время празднования победы над Англией в финале женского чемпионата мира по футболу. Позже президента федерации отстранили, ему грозит бан от футбола на 15 лет от ФИФА.

Jenni Hermoso has filed a law suit against Luis Rubiales over the controversial kiss at the Women's World Cup Final.



Rubiales could reportedly face criminal charges with prosecutors already investigating whether the kiss amount to sexual assault.



