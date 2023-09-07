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Тебас прокомментировал несостоявшееся возвращение Месси в Барселону

Испания
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Этим летом каталонский клуб пытался вернуть Месси

Тебас прокомментировал несостоявшееся возвращение Месси в Барселону

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что думает о неудаче в возвращении Лионеля Месси в "Барселону". Этим летом каталонский клуб пытался вернуть аргентинца, однако 36-летний игрок отправился в "Интер Майами".

"Месси не завершил карьеру в "Барселоне", потому что стороны не пришли к согласию. Я хотел, чтобы он закончил с футболом здесь, в Испании, и так было бы лучше для всех: для него, для меня, для "Барселоны", - Тебас.

Месси присоединился к "Интер Майами" 15 июля. С тех пор он сыграл в 11 матчах, забил 11 голов и сделал 5 голевых передач.

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В статье: Лионель Месси Барселона Интер Майами
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Источник:
espn

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