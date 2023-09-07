Тебас прокомментировал несостоявшееся возвращение Месси в Барселону

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что думает о неудаче в возвращении Лионеля Месси в "Барселону". Этим летом каталонский клуб пытался вернуть аргентинца, однако 36-летний игрок отправился в "Интер Майами".

"Месси не завершил карьеру в "Барселоне", потому что стороны не пришли к согласию. Я хотел, чтобы он закончил с футболом здесь, в Испании, и так было бы лучше для всех: для него, для меня, для "Барселоны", - Тебас.

Месси присоединился к "Интер Майами" 15 июля. С тех пор он сыграл в 11 матчах, забил 11 голов и сделал 5 голевых передач.