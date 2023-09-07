Официально. Аль-Иттихад подписал защитника Бетиса Фелипе

"Аль-Иттихад" подписал Луиса Фелипе из "Бетиса". Саудовский клуб заплатит максимум 25 миллионов евро (с учетом бонусов) за 26-летнего защитника.

Луис Фелипе перешел в "Бетис" из "Лацио" прошлым летом в качестве свободного агента. За сезон в Испании бразилец провел 30 матчей и не отличился результативными действиями.

Больше всего матчей в карьере у Фелипе за "Лацио". Он провел 144 матча за итальянский клуб, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.