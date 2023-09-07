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Официально. Аль-Иттихад подписал защитника Бетиса Фелипе

Испания
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Официально. Аль-Иттихад подписал защитника Бетиса Фелипе

Фото: realbetisbalompie.es

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"Аль-Иттихад" подписал Луиса Фелипе из "Бетиса". Саудовский клуб заплатит максимум 25 миллионов евро (с учетом бонусов) за 26-летнего защитника.

Луис Фелипе перешел в "Бетис" из "Лацио" прошлым летом в качестве свободного агента. За сезон в Испании бразилец провел 30 матчей и не отличился результативными действиями.

Больше всего матчей в карьере у Фелипе за "Лацио". Он провел 144 матча за итальянский клуб, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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В статье: Бетис (Севилья) Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Луис Фелипе
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Источник:
realbetisbalompie.es

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