Испания
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Официально. Аль-Иттихад подписал защитника Бетиса Фелипе
Всего год поиграл в Испании
Фото: realbetisbalompie.es
"Аль-Иттихад" подписал Луиса Фелипе из "Бетиса". Саудовский клуб заплатит максимум 25 миллионов евро (с учетом бонусов) за 26-летнего защитника.
Луис Фелипе перешел в "Бетис" из "Лацио" прошлым летом в качестве свободного агента. За сезон в Испании бразилец провел 30 матчей и не отличился результативными действиями.
Больше всего матчей в карьере у Фелипе за "Лацио". Он провел 144 матча за итальянский клуб, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.
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Источник:realbetisbalompie.es
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