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Глава Ла Лиги: Мы выросли на 10% после ухода Роналду и Месси
Могли бы вырасти больше
Фото: twitter.com/LaLiga
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался об уходе Криштиану Роналду и Лионеля Месси и экономическом эффекте от этих трансферов. Он утверждает что чемпионат только вырас после этого.
– Дорого ли обошелся Ла Лиге уход Лионеля Месси и Криштиану Роналду?
– Нет. Реальность заключается в том, что, когда Месси собирался уходить, но остался еще на год, мы вели переговоры о правах на аудиовизуальные материалы в Латинской Америке, и они ничего не сказали.
Когда кто-то подписывает телевизионный контракт на 7 лет, он не знает, какие игроки будут в лиге. Клубы и соревнования важнее, чем игроки.
Мы выросли на 10% без Месси и Криштиану Роналду. Мир должен знать, что всегда найдутся отличные игроки, которые будут играть в лиге – такие, как Винисиус и Ямаль в нашем случае, – сказал президент Ла Лиги.
Напомним, что Ламин Ямаль – игрок "Барселоны". В свои 16 лет он уже 4 раза выходил на поле в составе "блауграны" в этом сезоне и даже отдал 2 результативных передачи.
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