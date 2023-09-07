Глава Ла Лиги: Мы выросли на 10% после ухода Роналду и Месси

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался об уходе Криштиану Роналду и Лионеля Месси и экономическом эффекте от этих трансферов. Он утверждает что чемпионат только вырас после этого.

– Дорого ли обошелся Ла Лиге уход Лионеля Месси и Криштиану Роналду?

– Нет. Реальность заключается в том, что, когда Месси собирался уходить, но остался еще на год, мы вели переговоры о правах на аудиовизуальные материалы в Латинской Америке, и они ничего не сказали.

Когда кто-то подписывает телевизионный контракт на 7 лет, он не знает, какие игроки будут в лиге. Клубы и соревнования важнее, чем игроки.

Мы выросли на 10% без Месси и Криштиану Роналду. Мир должен знать, что всегда найдутся отличные игроки, которые будут играть в лиге – такие, как Винисиус и Ямаль в нашем случае, – сказал президент Ла Лиги.

Напомним, что Ламин Ямаль – игрок "Барселоны". В свои 16 лет он уже 4 раза выходил на поле в составе "блауграны" в этом сезоне и даже отдал 2 результативных передачи.