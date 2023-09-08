Рауль ведет переговоры с клубом Ла Лиги. Бывшая звезда Реала тренирует Кастилью

Как сообщает The Athletic, 46-летний специалист ведет с "Вильярреалом" переговоры. "Реал" дал главному тренеру "Кастильи" разрешение на обсуждение условий контракта. В пятницу Рауль и представители "Вильярреала" встретятся и поговорят о возможном сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что Рауль может возглавить главную команду "Реала" после окончания контракта с Анчелотти летом 2024 года. "Вильярреал" уволил Кике Сетьена после 1 победы за 4 игры в чемпионате Испании.