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Рауль ведет переговоры с клубом Ла Лиги. Бывшая звезда Реала тренирует Кастилью
Реал не против того, чтобы Рауль возглавил Вильярреал
Фото: JuniperSports/автор невідомий
Как сообщает The Athletic, 46-летний специалист ведет с "Вильярреалом" переговоры. "Реал" дал главному тренеру "Кастильи" разрешение на обсуждение условий контракта. В пятницу Рауль и представители "Вильярреала" встретятся и поговорят о возможном сотрудничестве.
Ранее сообщалось, что Рауль может возглавить главную команду "Реала" после окончания контракта с Анчелотти летом 2024 года. "Вильярреал" уволил Кике Сетьена после 1 победы за 4 игры в чемпионате Испании.
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