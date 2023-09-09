Hey Jude! Как Беллингем в 20 лет становится новым королем Мадрида

Первый после Бейла

И не в том смысле, что он тоже британец в Мадриде.

Гораздо важнее, что Джуд Беллингем – первый игрок со времен Гарета, чей уровень футбола сразу после трансфера отвечает ста миллионам, которые за него заплатили.

Это невероятно, но "сотка" на протяжении целого десятилетия была черной меткой. Азар, Дембеле, Коутиньо, Жоау Феликс, Погба, Лукаку – вы сами видели, как они ее отработали.

За Неймара заплатили двести – и что? Он провалился даже вдвое громче.

???? Most expensive transfer signings in La Liga history. @Transfermarkt pic.twitter.com/UNyiEm1Qqv — Madrid Zone (@theMadridZone) July 29, 2023

Не лучше дела обстоят и у новых "сотников". Джек Грилиш на свои деньги разве что бухает, а Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо настолько серые, что их еще попробуй найди на поле.

И после этого появился он, Джуд – и уже в стартовых четырех матчах за "Реал" забил пять голов. На "Сан-Мамесе" он добил "Атлетик" необычным ударом после углового; в Альмерии – сравнял счет и принес победу со второго этажа; с "Сельтой" и "Хетафе" забил решающие мячи на последних минутах.

"Джуд – фантастический игрок… идеальный полузащитник, который привносит настоящий темп и интенсивность в нашу игру. Его движение без мяча – это нечто особенное", – говорит Карло Анчелотти, чьи эмоции обычно ограничиваются поднятой бровью.

И в это же время переполненный "Сантьяго Бернабеу" затягивает битловскую "Hey Jude". История творится на наших глазах.

Первый после Зидана

Пятый номер в "Реале" – это именно он, Зизу.

Почти два десятилетия не находилось в Мадриде наглеца, который рискнул бы взять "пятерку", чтобы играть на позиции легенды. А потом появился Беллингем.

Голы – лишь часть его вклада; взгляните лучше на карту касаний мяча на "Сан-Мамесе" в Бильбао. Это фантастика, но Джуд успевал совершенно везде.

Четыре подката (из них два успешных), четыре отбора (три успешных) и два перехвата, 12 из 15 выигранных дуэлей – это цифры добротного опорного хавбека. С другой стороны, в двух стартовых турах Джуд также лучший в команде по касаниям мяча в чужой штрафной (20) и пасам между линиями (26).



Карта касаний Беллингема в матче с "Атлетиком". Скрин: theathletic.com Карта касаний Беллингема в матче с "Атлетиком". Скрин: theathletic.com

3,5 фола за 90 минут, которые собирает на себе Беллингем – с отрывом самый высокий показатель в Ла Лиге после 4 туров.

Ни одна из легенд Мадрида последнего десятилетия не играла с такой интенсивностью. Модричу не хватало голевого чутья, Кроосу – физики. Лишь Зидан в лучшие годы мог совмещать все и сразу, и именно на него через головы Луки и Тони равняется Джуд:

"Давление из-за номера? Футболка "Реала" сама по себе подразумевает ответственность. Возможно, это поставит меня в неудобное положение, но для меня лучшим всегда был Зидан. Надеюсь, я смогу расширить наследие номера".

Небанальный парень, но это и так ясно. Его любимый режиссер – Квентин Тарантино, а в наушниках играют Рэй Чарльз и Эл Грин.

Первый после Роналду

Да-да, Беллингем – первый после португальца, кто забил во всех 4 стартовых матчах за "Реал". Но не только это их объединяет.

Они оба приходили, чтобы реанимировать Мадрид после неудачных сезонов. Эдакие звезды-спасатели.

В 2009-м "Реал" не выиграл трофеев, выбыв из Кубка от любителей. Ну, а что было в прошлом сезоне вы точно помните. Позорные 0:4 от "Ман Сити" в Лиге чемпионов, а в Примере 10 очков отставания от "Барсы", которая держится на плаву, распродавая саму себя.

Методы Переса не меняются – Модрич и Кроос сели в запас, как Рауль и Гути в конце нулевых. Вдобавок ушел и Бензема, как тогда Рууд ван Нистелрой.

Ну, а Беллингем стал новым Криштиану – и не только в плане голов, но и как новый носитель ценностей Королевского клуба, ведь если "Барса" – это про стиль, то "Реал" – это пафос и величие.

Вы видели его празднование гола на кипящем "Сан-Мамесе"? Или реакцию на провокацию Гастона Альвареса из "Хетафе"? Винисиус бы психовал из-за того толчка, но Джуд, истинный Галактико, только ухмыльнулся.

За два месяца в клубе Беллингем завел "младшего брата", хотя Фран Гарсия старше его на четыре года. Он также ничуть не стесняется указывать партнерам на ошибки. Когда-то в Дортмунде его замечание Нико Шульцу за плохой пас спровоцировало скандал, но в Мадриде так и нужно, ведь здесь все от Переса и до последнего уборщика зациклены на результате.

"Джуд игрок с большой индивидуальностью, поэтому он влился в команду очень быстро. Сейчас кажется, что он с нами уже давно", – признает Анчелотти.

Между тем, сам Беллингем просто подписывает "Сантьяго Бернабеу" в Instagram: "Мой дом".

Первый вместо Мбаппе?

Француза связывали с "Бернабеу", пока там были Варан, Зидан и Бензема. Но что ему делать в "доме Беллингема"?

Большому проекту требуется только одно лицо. Больше – уже проблема, что лишний раз доказала недавняя катастрофа трехглавого "ПСЖ".

Ко всему прочему, финансы "Реала" не такие, чтоб идти по стопам "Челси". Мы все слышали о "рычагах" "Барсы", но и Мадрид продал 30% дохода от мероприятий на "Сантьяго Бернабеу" в предстоящие 20 лет за 360 млн, чтобы завершить реконструкцию стадиона. На шее клуба два кредита: один на 30 лет, другой – на 27.

В таких обстоятельствах логично ставить на прогрессирующую молодежь – и именно это и делает "Реал". Чуамени, Камавинга и Вальверде – самая многообещающая полузащита на планете. Винисиус и Родриго – мастера паса, дриблинга, удара и вообще всего, что касается атаки чужих ворот. До недавнего времени им не хватало только вожака, но теперь он есть и проявляет себя в каждом туре.

"Как только я покинул Англию, и самолет поднялся в небо, я уже был готов. Я считаю, что так и должно быть", - Джуд Беллингем из тех, для кого жизнь не загадка, а поле, которое нужно засеять.

И как быть Мбаппе? Он больше не нужен "Реалу" – теперь уже "Реал" нужен ему. Ситуация перевернулась вверх дном.

А это еще Беллингему только 20 лет. Что же будет дальше? Судя по всему, Перес опять сорвал джекпот.