Испания
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Мората: Мы должны быть в Германии следующим летом – приложим для этого все усилия
Игрок рассказал о мотивации своей команды
Фото: Getty Images
Капитан сборной Испании Альваро Мората прокомментировал разгром Грузии (7:1) в отборе Евро-2024, который пройдет в Германии.
"Мы ожидали тяжелой игры, но, к счастью, она прошла лучше. Я рад сделать хет-трик. У нас много молодых игроков, которые себя хорошо показали.
Относительно наших шансов, я просто скажу, что мы – Испания, и мы должны быть в Германии следующим летом. Поэтому мы приложим все усилия, и я надеюсь, что Испания будет там", - сказал Мората.
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Источник:с
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