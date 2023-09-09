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Мората: Мы должны быть в Германии следующим летом – приложим для этого все усилия

Испания
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Игрок рассказал о мотивации своей команды

Мората: Мы должны быть в Германии следующим летом – приложим для этого все усилия

Фото: Getty Images

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Капитан сборной Испании Альваро Мората прокомментировал разгром Грузии (7:1) в отборе Евро-2024, который пройдет в Германии.

"Мы ожидали тяжелой игры, но, к счастью, она прошла лучше. Я рад сделать хет-трик. У нас много молодых игроков, которые себя хорошо показали.

Относительно наших шансов, я просто скажу, что мы – Испания, и мы должны быть в Германии следующим летом. Поэтому мы приложим все усилия, и я надеюсь, что Испания будет там", - сказал Мората.

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В статье: Испания Грузия Альваро Мората
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