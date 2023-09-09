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Барселона продает траву с Камп Ноу: можно купить за 420 евро
Финансовый рычаг
Фото: Барселона
В музее Барселоны можно купить предметы со стадиона Камп Ноу, который закрылся на реконструкцию. В продаже кусок газона в рамке, который можно купить за 420 евро.
Также в продаже есть кусок сетки ворот за 80 евро или миниатюра Камп Ноу. Цены на сувениры начинаются с 20 евро.
Примечательно, что трава нотариально заверена и на 100% оригинальна.
Также в конце сентября-начале октября планируется запустить в продажу сиденья и другие эксклюзивные предметы с Камп Ноу.
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Источник:sport.es
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