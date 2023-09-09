Барселона продает траву с Камп Ноу: можно купить за 420 евро

В музее Барселоны можно купить предметы со стадиона Камп Ноу, который закрылся на реконструкцию. В продаже кусок газона в рамке, который можно купить за 420 евро.

Также в продаже есть кусок сетки ворот за 80 евро или миниатюра Камп Ноу. Цены на сувениры начинаются с 20 евро.

Примечательно, что трава нотариально заверена и на 100% оригинальна.

Также в конце сентября-начале октября планируется запустить в продажу сиденья и другие эксклюзивные предметы с Камп Ноу.