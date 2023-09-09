  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона продает траву с Камп Ноу: можно купить за 420 евро
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона продает траву с Камп Ноу: можно купить за 420 евро

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Финансовый рычаг

Барселона продает траву с Камп Ноу: можно купить за 420 евро

Фото: Барселона

Новина українською

В музее Барселоны можно купить предметы со стадиона Камп Ноу, который закрылся на реконструкцию. В продаже кусок газона в рамке, который можно купить за 420 евро.

Также в продаже есть кусок сетки ворот за 80 евро или миниатюра Камп Ноу. Цены на сувениры начинаются с 20 евро.

Примечательно, что трава нотариально заверена и на 100% оригинальна.

Также в конце сентября-начале октября планируется запустить в продажу сиденья и другие эксклюзивные предметы с Камп Ноу.

По теме
yellow-arrow
Hey Jude! Как Беллингем в 20 лет становится новым королем Мадрида
yellow-arrow
Тренер Испании: Матч против Грузии может стать самой важной победой в моей карьере
yellow-arrow
Мората: Мы должны быть в Германии следующим летом – приложим для этого все усилия
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Камп Ноу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде