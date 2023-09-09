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Реал – самый дорогой футбольный клуб по версии Forbes

Испания
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(1 голосов)

"Барселона" третья

Реал – самый дорогой футбольный клуб по версии Forbes

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Forbes опубликовал список самых дорогих спортивных клубов. "Реал" стал самым дорогим футбольным клубом по версии издания.

"Мадридцы" оцениваются в 6,07 миллиарда долларов. Второй – "Манчестер Юнайтед" с ценой в 6 миллиардов, а третья – "Барселона" с 5,508 миллиардами.

При этом "Реал" только 10-й в списке самых дорогих спортивных клубов. Абсолютным "рекордсменом" является "Даллас Ковбойз" (Американский футбол, НФЛ) с ценой в 9 миллиардов долларов.

Топ-13 самых дорогих спортивных клубов выглядит так:

  • 1. "Даллас Ковбойз" (НФЛ) – 9 млрд долларов;
  • 2. "Нью-Йорк Янкиз" (MLB) – 7,1 млрд долларов;
  • 3-4. "Голден Стэйт Уорриорз" (НБА) – 7 млрд долларов;
  • 3-4. "Нью-Ингленд Пэтриотс" (НФЛ) – 7 млрд долларов;
  • 5. "Лос-Анджелес Рэмс" (НФЛ) – 6,9 млрд долларов;
  • 6. "Нью-Йорк Джайентс" (НФЛ) – 6,8 млрд долларов;
  • 7. "Чикаго Беарз" (НФЛ) – 6,3 млрд долларов;
  • 8. "Лас-Вегас Рэйдерс" (НФЛ) – 6,2 млрд долларов;
  • 9-10. "Нью-Йорк Никс" (НБА) – 6,1 млрд долларов;
  • 9-10. "Нью-Йорк Джетс" (НФЛ) – 6,1 млрд долларов;
  • 11. "Реал Мадрид" (Ла Лига) – 6,07 млрд долларов;
  • 12. "Вашингтон Коммандерс" (НФЛ) – 6,05 млрд долларов;
  • 13. "Манчестер Юнайтед" (АПЛ) – 6 млрд долларов;
  • 14. "Сан-Франциско Форти Найнерс" (НФЛ) – 6 млрд долларов;
  • 15. "Лос-Анджелес Лейкерс" (НБА) – 5,9 млрд долларов.

Следом за "Барсой" идет "Ливерпуль"(5,288 млрд), который занимает всего 20-ю строчку в общем рейтинге. "Манчестер Сити" (4,99 млрд) только 23-й в общем зачете, "Бавария" (4,86 млрд) – 24-ая, а "ПСЖ" (4,21 млрд) – 36-ой.

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В статье: Реал (Мадрид) Forbes
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Источник:
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Комментарии (5)
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жажа_the_best (Харьков)
09.09.2023 в 16:05
Ничего, сейчас барса продаст траву и станет вторым дорогим клубом.
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Romantíco777 (Alicante)
09.09.2023 в 16:03
А хейтеры напишут, что это фотошоп...))))
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0
0
Скачков Леонід (Рівне)
09.09.2023 в 15:49
А воно нам потрібно?Хай хоч вдавляться!
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
09.09.2023 в 15:19
Берём в руки калькулятор, отнимаем долги и шлемазлы в полной беспросветной опе...
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+1
-2
Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.09.2023 в 15:14
А теперь, маргариновые шлемазли, типа оды, берут в руки калькулятор и считают...Позорный реал - 6,07 , Великая Барса 5,5 млрд...У Барсы аж 6 видов спорта (женская Барса футболистов, хоккей с шайбой, хоккей на траве, баскетбол и тд.), у позорного реал - три... Причем, в прошлом сезоне все 6 Барс, если так можно сказать, стали чемпионами... Простой подсчет говорит за то, что если бы глупый перес распылился еще на три вида спорта, то он был бы позади Барсы на пару лярдов... Так что, маргариновые шлемазлы дружно выдохнули и понимют... Это не успех реала... Это провал..
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0
-4

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