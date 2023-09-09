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Реал – самый дорогой футбольный клуб по версии Forbes
"Барселона" третья
Фото: twitter.com/realmadrid
Forbes опубликовал список самых дорогих спортивных клубов. "Реал" стал самым дорогим футбольным клубом по версии издания.
"Мадридцы" оцениваются в 6,07 миллиарда долларов. Второй – "Манчестер Юнайтед" с ценой в 6 миллиардов, а третья – "Барселона" с 5,508 миллиардами.
При этом "Реал" только 10-й в списке самых дорогих спортивных клубов. Абсолютным "рекордсменом" является "Даллас Ковбойз" (Американский футбол, НФЛ) с ценой в 9 миллиардов долларов.
Топ-13 самых дорогих спортивных клубов выглядит так:
- 1. "Даллас Ковбойз" (НФЛ) – 9 млрд долларов;
- 2. "Нью-Йорк Янкиз" (MLB) – 7,1 млрд долларов;
- 3-4. "Голден Стэйт Уорриорз" (НБА) – 7 млрд долларов;
- 3-4. "Нью-Ингленд Пэтриотс" (НФЛ) – 7 млрд долларов;
- 5. "Лос-Анджелес Рэмс" (НФЛ) – 6,9 млрд долларов;
- 6. "Нью-Йорк Джайентс" (НФЛ) – 6,8 млрд долларов;
- 7. "Чикаго Беарз" (НФЛ) – 6,3 млрд долларов;
- 8. "Лас-Вегас Рэйдерс" (НФЛ) – 6,2 млрд долларов;
- 9-10. "Нью-Йорк Никс" (НБА) – 6,1 млрд долларов;
- 9-10. "Нью-Йорк Джетс" (НФЛ) – 6,1 млрд долларов;
- 11. "Реал Мадрид" (Ла Лига) – 6,07 млрд долларов;
- 12. "Вашингтон Коммандерс" (НФЛ) – 6,05 млрд долларов;
- 13. "Манчестер Юнайтед" (АПЛ) – 6 млрд долларов;
- 14. "Сан-Франциско Форти Найнерс" (НФЛ) – 6 млрд долларов;
- 15. "Лос-Анджелес Лейкерс" (НБА) – 5,9 млрд долларов.
Следом за "Барсой" идет "Ливерпуль"(5,288 млрд), который занимает всего 20-ю строчку в общем рейтинге. "Манчестер Сити" (4,99 млрд) только 23-й в общем зачете, "Бавария" (4,86 млрд) – 24-ая, а "ПСЖ" (4,21 млрд) – 36-ой.
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