Реал – самый дорогой футбольный клуб по версии Forbes

Forbes опубликовал список самых дорогих спортивных клубов. "Реал" стал самым дорогим футбольным клубом по версии издания.

"Мадридцы" оцениваются в 6,07 миллиарда долларов. Второй – "Манчестер Юнайтед" с ценой в 6 миллиардов, а третья – "Барселона" с 5,508 миллиардами.

При этом "Реал" только 10-й в списке самых дорогих спортивных клубов. Абсолютным "рекордсменом" является "Даллас Ковбойз" (Американский футбол, НФЛ) с ценой в 9 миллиардов долларов.

Топ-13 самых дорогих спортивных клубов выглядит так:

1. "Даллас Ковбойз" (НФЛ) – 9 млрд долларов;

2. "Нью-Йорк Янкиз" (MLB) – 7,1 млрд долларов;

3-4. "Голден Стэйт Уорриорз" (НБА) – 7 млрд долларов;

3-4. "Нью-Ингленд Пэтриотс" (НФЛ) – 7 млрд долларов;

5. "Лос-Анджелес Рэмс" (НФЛ) – 6,9 млрд долларов;

6. "Нью-Йорк Джайентс" (НФЛ) – 6,8 млрд долларов;

7. "Чикаго Беарз" (НФЛ) – 6,3 млрд долларов;

8. "Лас-Вегас Рэйдерс" (НФЛ) – 6,2 млрд долларов;

9-10. "Нью-Йорк Никс" (НБА) – 6,1 млрд долларов;

9-10. "Нью-Йорк Джетс" (НФЛ) – 6,1 млрд долларов;

11. "Реал Мадрид" (Ла Лига) – 6,07 млрд долларов;

12. "Вашингтон Коммандерс" (НФЛ) – 6,05 млрд долларов;

13. "Манчестер Юнайтед" (АПЛ) – 6 млрд долларов;

14. "Сан-Франциско Форти Найнерс" (НФЛ) – 6 млрд долларов;

15. "Лос-Анджелес Лейкерс" (НБА) – 5,9 млрд долларов.

Следом за "Барсой" идет "Ливерпуль"(5,288 млрд), который занимает всего 20-ю строчку в общем рейтинге. "Манчестер Сити" (4,99 млрд) только 23-й в общем зачете, "Бавария" (4,86 млрд) – 24-ая, а "ПСЖ" (4,21 млрд) – 36-ой.