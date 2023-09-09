  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Пачета – новый тренер Вильярреала
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пачета – новый тренер Вильярреала

Испания
Обновлено
(1 голосов)

На замену Кике Сетьену

Пачета – новый тренер Вильярреала

Фото: villarrealcf.es

Новина українською

"Вильярреал" объявил о подписании контракта с новым тренером. Им стал испанец Пачета. До этого наставник руководил такими командами, как "Реал Вальядолид", "Эльче", "Реал Овьедо" и "Уэска".

Он заменил бывшего наставника "желтой субмарины" Кике Сетьена, которого недавно уволили.

Читайте такжеЛопетеги может вернуться тренировать в Испанию. Известно, где именно для тренера есть вакантное место

Также вместе с новым коучем несколько изменился тренировочный штаб команды. Пригласили нового ассистента, тренера по физической подготовке и аналитика.

Первое испытание для Пачеты состоится 17 сентября, когда "Вильярреал" встретится с "Альмерией".

По теме
yellow-arrow
Неприкосновенный. Ман Сити интересовался воспитанником Барселоны, однако каталонцы отказали
yellow-arrow
Яремчук: Когда Валенсия играла в финале Лиги чемпионов, я еще под столом ходил
yellow-arrow
Реал – самый дорогой футбольный клуб по версии Forbes
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вильярреал
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
villarrealcf.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде