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Пачета – новый тренер Вильярреала
На замену Кике Сетьену
Фото: villarrealcf.es
"Вильярреал" объявил о подписании контракта с новым тренером. Им стал испанец Пачета. До этого наставник руководил такими командами, как "Реал Вальядолид", "Эльче", "Реал Овьедо" и "Уэска".
Он заменил бывшего наставника "желтой субмарины" Кике Сетьена, которого недавно уволили.
Также вместе с новым коучем несколько изменился тренировочный штаб команды. Пригласили нового ассистента, тренера по физической подготовке и аналитика.
Первое испытание для Пачеты состоится 17 сентября, когда "Вильярреал" встретится с "Альмерией".
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