Пачета – новый тренер Вильярреала

"Вильярреал" объявил о подписании контракта с новым тренером. Им стал испанец Пачета. До этого наставник руководил такими командами, как "Реал Вальядолид", "Эльче", "Реал Овьедо" и "Уэска".

Он заменил бывшего наставника "желтой субмарины" Кике Сетьена, которого недавно уволили.

Также вместе с новым коучем несколько изменился тренировочный штаб команды. Пригласили нового ассистента, тренера по физической подготовке и аналитика.

Первое испытание для Пачеты состоится 17 сентября, когда "Вильярреал" встретится с "Альмерией".