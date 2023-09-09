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Асенсио и Ольмо покинули расположение сборной Испании из-за травмы
Их заменят Ферран Торрес и Йереми Пино
Getty Images/Global Images Ukraine
Марко Асенсио и Дани Ольмо покинули расположение сборной Испании из-за травм, полученных в матче против Грузии. Тогда оба игрока были заменены в матче на 43-й минуте из-за дискомфорта. Они не смогут помочь "Фурии Рохе" в матче против Кипра.
Зато наставник Луис де ла Фуэнте вызвал других игроков. На замену заявлены вингер "Барселоны" Ферран Торрес и нападающий "Вильярреала" Эреми Пино. Игроки уже прибыли в сборную и провели первую тренировку.
Следующий матч Испании состоится 12 сентября против сборной Кипра.
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