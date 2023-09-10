Барселона хотела купить защитника Атлетико, но не смогла заплатить 90 миллионов евро

"Барселона" серьезно рассматривала покупку правого защитника "Атлетико" Науэля Молины. Об этом сообщает Marca.

В частности, его хотел пригласить в команду тренер каталонцев Хави. Однако помехой стала высокая сумма за трансфер футболиста.

"Матрацники" планировали выручить за игрока 90 миллионов евро. Кроме этого, главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не зотел отпускать Молину.

"Барса" не в первый раз интересовалась аргентинцем. Ранее каталонцы также рассматривали возможность приобрести защитника.

Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего Молину в 35 млн евро.