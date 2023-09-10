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Альфонсо Дэвис - приоритетная цель для Реала
Канадец не хочет продлевать контракт с мюнхенцами
Фото: Bavarian Football Works
Мадридский "Реал" активно интересуется фланговым защитником мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвисом. Об этом сообщает испанское издание Marca.
Канадский фулбек является приоритетной целью для "сливочных". Причиной этого достаточно высокая травматичность Ферлана Менди.
Руководство "Реала" хочет воспользоваться ситуацией вокруг продления контракта Дэвиса с немецким клубом. Текущий контракт 22-летнего канадца с "Баварией" рассчитан до конца сезона 2024/25. Однако сам игрок не хочет подписывать новое соглашение с мюнхенцами.
В прошлом сезоне на клубном уровне Дэвис провел 43 матча, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 8 ассистов. А в текущей кампании Бундеслиги Альфонсо уже успел оформить 3 голевые передачи в 3-х поединках.
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