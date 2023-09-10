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Луис Рубиалес подал в отставку после поцелуя игрока в финале женского ЧМ

Испания
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(1 голосов)

Он не только покинет пост президента федерации футбола Испании, но и должность вице-президента УЕФА

Луис Рубиалес подал в отставку после поцелуя игрока в финале женского ЧМ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Луис Рубиалес официально подал в отставку после скандального поцелуя на женском ЧМ-2023. Тогда бывший президент поцеловал испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо.

Он не только покинет пост президента федерации футбола Испании, но и должность вице-президента УЕФА. До этого Рубиалес сообщал, что не собирается покидать свою действующую работу.

Федерация футбола Испании заявила, что после "неприемлемого поведения, которое нанесло серьезный ущерб имиджу испанского футбола", Луис должен "немедленно подать в отставку с поста президента".

Испанская прокуратура начала расследование поцелуя, заявив, что факты дела могут рассматриваться как преступление сексуальных домогательств.

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В статье: УЕФА Ла Лига Луис Рубиалес
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Источник:
as.com

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Комментарии (2)
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Бapceлиниyc
10.09.2023 в 23:42
Граждане, целуйте только своих жён. Целование чужих жён опасно для вашего здоровья.
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Бapceлиниyc
10.09.2023 в 23:38
Браво федерация!
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