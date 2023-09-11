Советник президента Барселоны: Если бы Месси хотел вернуться, он бы приложил усилия для этого

Энрик Масип, советник президента "Барселоны" Жоана Лапорты, рассказал, почему форвард "Интер Майами" Лионель Месси не вернулся в команду в летнее трансферное окно.

"Возможно ли было возвращение о Месси? Я думаю, что да. В тех условиях, о которых говорили, да. Если бы ему хотелось вернуться, он бы приложил усилия для этого. В конце концов, каждый решает пойти туда, где у него есть свои мечты и свой проект. Он уехал в США. Он выглядит счастливым со своей семьей", - цитирует Масипа Sport.es.