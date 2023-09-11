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Советник президента Барселоны: Если бы Месси хотел вернуться, он бы приложил усилия для этого

Испания
(1 голосов)

Месси в летнее трансферное окно перешел в Интер Майами

Советник президента Барселоны: Если бы Месси хотел вернуться, он бы приложил усилия для этого

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran SantiagoChris Ricco - UEFA/UEFA

UA-Футбол
Новина українською

Энрик Масип, советник президента "Барселоны" Жоана Лапорты, рассказал, почему форвард "Интер Майами" Лионель Месси не вернулся в команду в летнее трансферное окно.

"Возможно ли было возвращение о Месси? Я думаю, что да. В тех условиях, о которых говорили, да. Если бы ему хотелось вернуться, он бы приложил усилия для этого. В конце концов, каждый решает пойти туда, где у него есть свои мечты и свой проект. Он уехал в США. Он выглядит счастливым со своей семьей", - цитирует Масипа Sport.es.

У 36-летнего аргентинца в летнее трансферное окно закончился контракт с "ПСЖ". После этого Месси перешел в "Интер Майами". Он провел за новую команду 11 матчей, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Источник:
sport.es

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Комментарии (1)
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Campеón
11.09.2023 в 16:17
Прикро, що мессі забракло духу повернутися в барсу. за ганьбою ямальних гавіпедріків спостерігати не так цікаво
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