Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Советник президента Барселоны: Если бы Месси хотел вернуться, он бы приложил усилия для этого
Месси в летнее трансферное окно перешел в Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran SantiagoChris Ricco - UEFA/UEFA
Энрик Масип, советник президента "Барселоны" Жоана Лапорты, рассказал, почему форвард "Интер Майами" Лионель Месси не вернулся в команду в летнее трансферное окно.
"Возможно ли было возвращение о Месси? Я думаю, что да. В тех условиях, о которых говорили, да. Если бы ему хотелось вернуться, он бы приложил усилия для этого. В конце концов, каждый решает пойти туда, где у него есть свои мечты и свой проект. Он уехал в США. Он выглядит счастливым со своей семьей", - цитирует Масипа Sport.es.
У 36-летнего аргентинца в летнее трансферное окно закончился контракт с "ПСЖ". После этого Месси перешел в "Интер Майами". Он провел за новую команду 11 матчей, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.
Популярное сейчас
- СМИ назвали тренерский штаб Максимова в Днепре-1
- Анри: Я думал, что хорошо разбираюсь в футболе, но приехав в Барселону Гвардиола меня удивил
- Днепр-1 выбрал Максимова, Германия остались без тренера. Главные новости за 10 сентября
- Луис Рубиалес подал в отставку после поцелуя игрока в финале женского ЧМ
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО