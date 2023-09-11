Глава Ла Лиги сравнил скандал вокруг Рубиалеса с 11-м сентября: Репутационный ущерб огромен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался об отставке Луиса Рубиалеса с поста главы Королевской федерации футбола Испании. Он сравнил скандал с терактом 11-го сентября.

"Я не собираюсь выступать, потому что хочу услышать двухчасовое интервью, которое он дал. Мы прошли путь от отстраненного до ушедшего в отставку президента.

Я собираюсь дождаться его заявлений. Репутационный ущерб, нанесенный испанскому футболу, огромен. Это самая громкая новость в цифровых медиа за всю историю. Ущерб от этой ситуации серьезнее, чем от (теракта) 11 сентября.

Хуже всего было скрывать тот факт, что у него был враг и что этим врагом была Ла Лига. Я не разделяю ценностей, с которыми он руководил RFEF.

Я хочу дождаться заявлений. Вчера, когда он уволился, я уже надел пижаму и шел спать. Репутационный ущерб должен быть нивелирован", – сказал Тебас.

Напомним, что Луис Рубиалес только вчера официально ушел в отставку, хотя о том, что это произойдет было известно уже давно. Глава RFEF позволил себе поцеловать футболистку сборной Испании без её разрегшения во время празднования победы над Англией в финале чемпионата мира.