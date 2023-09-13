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Барселона сыграет против Реала в форме с логотипом группы Rolling Stones
Матч с Реалом запланирован на 29 октября
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alvaro Medranda/NurPhoto
Напомним, "Барселона" проводит классико в форме с логотипами музыкантов и групп в рамках сотрудничества со стриминговым сервисом Spotify. Матч с "Реалом" запланирован на 29 октября.
Нанесение логотипа Rolling Stones на форму приурочат к выходу альбома Hackneys Diamonds, который запланирован на 20 октября. Это первый альбом группы за 18 лет. Стороны согласовывают последние детали сделки. После этого о ней объявят официально.
В прошлом сезоне на форму "Барселоны" в матчах с "Реалом" был нанесен логотип рэпера Дрейка, а также символ альбома Motomami испанской певицы Розалии.
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