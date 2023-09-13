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Барселона сыграет против Реала в форме с логотипом группы Rolling Stones

Испания
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Матч с Реалом запланирован на 29 октября

Барселона сыграет против Реала в форме с логотипом группы Rolling Stones

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alvaro Medranda/NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

Напомним, "Барселона" проводит классико в форме с логотипами музыкантов и групп в рамках сотрудничества со стриминговым сервисом Spotify. Матч с "Реалом" запланирован на 29 октября.

Нанесение логотипа Rolling Stones на форму приурочат к выходу альбома Hackneys Diamonds, который запланирован на 20 октября. Это первый альбом группы за 18 лет. Стороны согласовывают последние детали сделки. После этого о ней объявят официально.

В прошлом сезоне на форму "Барселоны" в матчах с "Реалом" был нанесен логотип рэпера Дрейка, а также символ альбома Motomami испанской певицы Розалии.

Барселона сыграет против Реала в форме с логотипом группы Rolling Stones - изображение 1
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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
rac1

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