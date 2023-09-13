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Нолито в 36 лет объявил о завершении карьеры
"Манчестер Сити" остался пиком карьеры испанца
Фото: twitter.com/ibizaud
Нолито объявил о завершении карьеры в 36 лет. Последним клубом испанца был "Ибица" из второго дивизиона Испании.
В прошлом сезоне Нолито провел 28 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.
"Настало время, когда я должен попрощаться со страстью, которая была моей жизнью в течение стольких лет – футболом. Мне посчастливилось наслаждаться этим прекрасным видом спорта на самом высоком уровне, который дал мне возможность пережить столько всего и навсегда унести с собой бесчисленные воспоминания. Хотел бы поблагодарить всех людей, которые так или иначе участвовали в моей карьере.
Всем моим бывшим коллегам и работникам всех коллективов, в которых мне пришлось работать. Я никогда не забуду ту привязанность и благодарность, которую мне всегда оказывали болельщики. Спасибо футбол! Прощайте!", – написал бывший игрок "Манчестер Сити" в своем твиттере.
Нолито начинал в молодежной команде "Валенсии" и успел поиграть за "Севилью", "Барселону", "Сельту", "Бенфику" и "Манчестер Сити". У нападающего 16 матчей и 6 голов за сборную Испании.
Mucha suerte en esta nueva etapa. Gracias por tu fútbol, Nolito. ????❤️ pic.twitter.com/6nQCvCYM0f— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 13, 2023
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