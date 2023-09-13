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Официально. Верратти перешел в Аль-Араби

Испания
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"Париж" получил 45 миллионов евро

Официально. Верратти перешел в Аль-Араби

Фото: twitter.com/alarabi_club

Новина українською

Катарский "Аль-Араби" объявил о переходе Марко Верратти из "ПСЖ". Считается, что за футболиста "парижане" отдали 45 миллионов евро.

В августе стало известно, что "ПСЖ" объявил Верратти, что он не нужен команде, чтобы он искал новый клуб.

Верратти играл за "ПСЖ" с 2012-го. В мае этого года ультрас "ПСЖ" байкотировали игрока и требовали его ухода.

В прошлом сезоне Верратти провел за "ПСЖ" 38 матчей и отдал 1 результативный пас.

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В статье: Марко Верратти Аль-Араби (Катар)
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